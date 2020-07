Apple rozdaje dużo tańsze słuchawki niż rok temu i… jeszcze się tym chwali

Akcja „Witaj, szkoło!” to dobry moment na zakup komputera Mac lub iPada ze zniżką edukacyjną i dodatkowymi bonusami — w postaci darmowych słuchawek AirPods i 20% zniżki na zakup rozszerzonej gwarancji Apple Care i zniżki na akcesoria. Promocja skierowana jest dla studentów, uczniów szkół policealnych, ich rodziców oraz pracowników sektora edukacji. Dodatkowo, przy składaniu zamówienia będziecie mieć możliwość dopłaty do AirPods z bezprzewodowym etui ładującym w wysokości 200,01 zł lub zdecydować się na opcję zakupu AirPods Pro z dopłatą 450,01 zł. Oferta brzmi interesująco, ale jeśli popatrzymy na zeszłoroczną akcję „Witaj, szkoło!” to można dojść do wniosku, że tym razem Apple się nie wysiliło. Do tej pory zazwyczaj dawano słuchawki marki Beats, które w wielu przypadkach są droższe niż druga generacja AirPods.

Apple rusza z promocja dla sektora edukacji i rozdaje słuchawki. I nie, nie będą to drogie Beats.

Jeśli regularnie śledzicie promocje Apple, w tym te przeznaczone dla edukacji, to tegoroczna odsłona akcji „Witaj, szkoło!” może być dla Was rozczarowująca. Nie da się ukryć, że tym razem Apple nie jest równie hojne, co w latach ubiegłych. Jeszcze rok temu za zakup kwalifikowanego MacBooka Pro, MacBooka Air, iMaca, czy iMaca Pro dawano w prezencie słuchawki Beats Studio3 Wireless. Ich koszt? 1499 zł (w sklepie Apple). Kupując iPada Pro lub iPada Air (z wyłączeniem modelu A1466), studenci uczelni wyższych i uczniowie szkół dla osób z wykształceniem średnim, ich rodzice oraz pracownicy instytucji edukacyjnych mogli dostać Beats Solo3 Wireless (899 zł) lub BeatsX (449 zł).

Nie oznacza to wcale, że nie warto skorzystać z tej promocji. AirPods to wciąż fajne słuchawki, które przydadzą się nie tylko do słuchania muzyki, ale także do prowadzenia rozmów — zarówno telefonicznych, jak i za pośrednictwem aplikacji do grupowych rozmów głosowych i wideo. Dzięki możliwości wymiany za dopłatą na bezprzewodowe etui umożliwiające ładowanie indukcyjne lub na bardziej zaawansowane AirPods Pro z funkcją redukcji szumów rozpoczniecie nowy rok akademicki i szkolny z nowym komputerem Mac, czy iPadem i fajnym gadżetem, który z pewnością umili naukę.

Więcej informacji, w tym listę kwalifikujących się komputerów Mac i iPadów znajdziecie na specjalnej stronie Apple poświęconej akcji „Witaj, szkoło!”.