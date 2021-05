Nowy sensor zmierzy poziom cukru i stężenie alkoholu

Rockley Photonics szykuje się do wejścia na giełdę i w swoim prospekcie emisyjnym pochwalił się ostatnio, że jego największym klientem od blisko dwóch lat jest Apple. Gigant z Cupertino nie kupuje jednak jeszcze żadnych sensorów, a wygląda na to, że inwestuje w rozwój technologii, która w przyszłości może pozwolić na pomiar takich parametrów krwi jak poziom cukru, stężenie alkoholu, a nawet pomiar ciśnienia tętniczego. Brytyjska firma chwali się, że jej sensor będzie w stanie odczytywać te parametry z dużą dokładnością i co najważniejsze bez ingerencji w organizm. Wykorzysta do tego światło podczerwone.

Trzeba przyznać, że to wszystko brzmi bardzo pięknie, ale do tej pory jeszcze nikomu nie udało się opracować bezinwazyjnej metody pomiaru poziomu cukru. Gdyby Apple wprowadziło taki sensor do zegarka Apple Watch to byłaby to mała rewolucja. Diabetycy dzisiaj aby zmierzyć sobie poziom cukru muszą najczęściej nakłuwać palec igłą, aby upuścić kroplę krwi na specjalny pasek i odczytać wynik z glukometru. To inwazyjna i mało przyjemna metoda. Przydatna może być też funkcja pomiaru stężenia alkoholu czy wreszcie pomiaru ciśnienia. Apple Watch mógłby się wtedy stać kompleksowym urządzeniem do pomiaru najważniejszych parametrów zdrowotnych.