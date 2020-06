Gdybym dostawał 5 zł za każde wspomnienie o tym, że VR jest przyszłością gamingu/biznesu/interakcji z komputerem (niepotrzebne skreślić), to prawdopodobnie miałbym tyle kasy, że Jeff Bezos brałby u mnie pożyczki. Tak – VR to technologia z dużym potencjałem i odpowiednio zaimplementowana potrafi dostarczyć wielu dodatkowych wrażeń z konsumpcji treści. I tu jest właśnie pogrzebany pies wraz z łańcuchem, miską i całą budą. Jeżeli bowiem chodzi o VR, to do dobrej implementacji potrzeba dwóch składowych – dobrego hardware’u i software’u. W przypadku oprogramowania jest póki co słabo, ponieważ np. większość dużych gier na VR to porty produkcji powstałych z myślą o PC’tach bądź konsolach z padem. Na szczęście jednak powoli zaczynają się wykluwać produkcje takie jak Half Life: Alyx czy Resident Evil 7, które od początku do końca stworzone zostały z myślą o graniu w VR. To co, przynajmiej sekcję sprzętową możemy uznać za „ogarniętą”, co? Współczesne zestawy do VR jak nowy Valve Index to sprzęty tak dojrzałe, że myślałem, że przynajmniej w tej kwestii technologia ta pozbyła się chorób wieku dziecięcego. A potem zobaczyłem, co kombinuje Apple.

Okulary do VR od Apple to nic innego jak pokrowiec na iPhona

Od jakiegoś czasu dywagowano nad tym, że Apple pracuje nad produktem z kategorii AR/VR i jego potencjalnymi funkcjami. Fani marki sugerowali, że firma może i jest spóźniona o grube lata na imprezę zwaną wirtualną rzeczywistością, ale jak już na nią wejdzie, to zmiecie wszystkich z parkietu. Apple najwyraźniej postanowiło rozwiać wątpliwości swoich użytkowników i złożyło patent, który udowodnił wszystkim, jak daleko firma została w tyle w porównaniu do całego świata.

Tak, to co widzicie powyżej to pomysł Apple na ich „gogle VR”. Przypomina to nic innego jak konstrukcje sprzed lat, kiedy myślano, że telefony sprawdzą się jako narzędzia do VR. Jednak pomysł ten okazał się kompletnym niewypałem, ślepą drogą rozwoju wirtualnej rozrywki. Dlatego też firmy, które produkowały headsety wykorzystujące telefony rakiem jedna po drugiej wycofały się z ich produkcji. I w tym momencie wchodzi Apple, które najwyraźniej uznało, że to jest właśnie to, co jego konsumenci klasy „premium” potrzebują.

Oczywiście znajdą się obrońcy, którzy powiedzą, że to jest to, czego VR potrzebował

Jedyną zaletą takich rozwiązań było to, że były dużo tańsze niż tradycyjne headsety. Jednak ich jakość była umowna. Jeżeli headset Apple ma być tym, który „spopularyzuje” VR, to musiałby walczyć na rynku ceną. Jasnym więc jest, że nie kupią go osoby, których stać na coś lepszego, a raczej posiadacze najtańszych iPhonów. Przykro mi, ale nie widzę, jak iPhone XR albo 11 ze śmiesznie niskim PPI czy wręcz iPhone SE mają nadawać się do rozrywki w VR. Jestem zdania, że w tak skonstruowanych goglach będzie można wytrzymać maks pół godziny. Z resztą – na dłuższą zabawę nie pozwoli nam mikra bateria w tych urządzeniach.