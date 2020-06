Ćwiczenia w wirtualnych światach naprawdę działają – oni są tego najlepszym przykładem

Ćwiczenia w formie zabawy — wirtualna rzeczywistość nawet utratę wagi potrafi zamienić w rozrywkę

Światy wirtualnej rzeczywistości rozrastają się z każdym rokiem. Sprzęt staje się coraz doskonalszy, a kontrolery coraz bardziej precyzyjne. W swojej ofercie firma HTC ma kilka modeli gogli wirtualnej rzeczywistości: od najpopularniejszych i najbardziej przystępnych cenowo gogli Vive urzekających swoją uniwersalnością, przez modularną serię Cosmos (to model bez latarni), Elite, czy będącą najwyższą półką urządzeń VR serię Pro (z 2 lub 4 latarniami), kierowaną ku najbardziej zaangażowanym graczom i profesjonalistom B2B. Zestaw od HTC pozostaje ulubionym wyborem użytkowników nie bez powodu. W wyjątkowo przystępnej cenie urządzenie oferuje najwyższej jakości doznania: wysokiej jakości ekrany OLED o rozdzielczości 2160 x 1200 px (czyli 1080 x 1200 dla każdego oka), pole widzenia 110 stopni oraz kilka poziomów regulacji pozwalających je dostosować do każdej twarzy tak, by nie wpuszczały do wnętrza światła. To podstawowy krok do zwiększenia immersji. Dedykowane kontrolery, zestawy precyzyjnych czujników (zarówno tych laserowych, jak i żyroskopu i akcelerometru) oraz będące częścią zestawu słuchawki pozwalają ją dodatkowo pogłębić, przenosząc użytkowników do zupełnie innego świata. Dodatkowym atutem zestawu jest możliwość korzystania z gogli HTC Vive bezprzewodowo dzięki opcjonalnemu adapterowi VIVE Wireless Adapter. Dzięki temu nie mamy ograniczonej swobody ruchu, która dla wielu przez lata była największym mankamentem aktywności fizycznej w świecie VR.

Jako że wszyscy lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym, to takim rozwiązaniem niewątpliwie są ćwiczenia z grami wideo. Owszem, dla HTC Vive nie brakuje aplikacji skupiających się przede wszystkim na ćwiczeniach — ot, jak chociażby wysoko oceniany BOXVR. Ale rozrastający się katalog gier z każdym kwartałem przynosi kolejne perełki. Kto próbował zagłębić się w wirtualne światy, ten prawdopodobnie zetknął się z fenomenalnym Beat Saber — rytmiczną przygodą, która nie tylko wciąga bez reszty, ale też potrafi wycisnąć z nas siódme poty. Podobnie zresztą sprawy mają się z Creed: Rise to Glory, przysiadami w obu odsłonach gier Hot Squat, rytmicznym uderzaniem w Soundboxing czy świetnymi ćwiczeniami w niezwykle dynamicznym Synth Riders. Znakomitych tytułów nie brakuje, dobrych — jest jeszcze więcej. A ich lista ciągle się rozrasta. Co ciekawe: ze względu na specyfikę zabawy, wiele z tamtejszych produkcji wystarcza na długo dzięki typowo arcade’owemu podejściu i próbie polepszania swoich wyników oraz szeroko pojętego współzawodnictwa. Obecnie na autorskiej platformie Viveport można znaleźć już ponad 2000 aplikacji i materiałów wideo, które pozwolą przenieść się do innego świata nie opuszczając domowego zacisza.