Interfejs aplikacji, jak się spodziewano, nie odróżnia się znacząco od tego, co zastaliśmy na którejkolwiek z innych platform. Apple pragnie, by wygląd usługi i aplikacji pozostał spójny, dlatego nadal mamy do czynienia z ekranem głównym, gdzie w tle przewijają się polecane treści, u góry widoczne są zakładki pozwalające przełączać się pomiędzy sekcjami aplikacji, a u dołu znajdziemy skróty do rekomendowanych materiałów. Możemy w ten sposób szybko sprawdzić, jakie filmy ostatnio dodano do katalogu, jakie tytuły są w naszej bibliotece, a także przejrzeć zawartość oferty abonamentu Apple TV+.

Filmy w 4K na PS4 i PS5 do wypożyczenia oraz zakupu

Aplikacja Apple TV na PlayStation 4 i 5 to nie tylko dostęp do treści oferowanych w ramach subskrypcji Apple TV+, ale także – a może przede wszystkim – do zasobów sklepu iTunes, z którego można wypożyczać i kupować filmy w jakości 4K. Wspierana jest ultrawysoka rozdzielczość, HDR oraz Dolby Atmos (które oferowane są przy większości nowszych produkcji, ale i w klasykach). Ceny tytułów oscylują w granicach 55 złotych przy zakupie oraz 15 zł za wypożyczenie. Wszystkie treści są streamowane, aplikacja nie pozwala na pobieranie plików do pamięci konsoli.