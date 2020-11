Co można będzie obejrzeć na tej platformie streamingowej? Na tę chwilę biblioteka filmów czy seriali nie jest zbyt bogata, niemniej warto się zainteresować tutaj takimi pozycjami jak The Morning Show czy See, a także Misją Greyhound z Tome Hanksem w roli głównej. Okazją do tego będzie też premiera Apple One, dzięki której za 24,99 zł miesięcznie skorzystacie z dostępu do Apple TV, Apple Music, Arcade i 50 GB miejsca na iCloud Drive. Oczywiście przez pierwszy miesiąc za darmo, co powinno wystarczyć do zapoznania się z dostępną listą filmów i seriali na Apple TV.

