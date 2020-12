Apple mogło przejąć Teslę, ale… nie było zainteresowane? Prezes Apple odmówił Elonowi Muskowi spotkania

Apple Car wciąż pozostaje w sferze plotek. Kolejne wieści nierzadko sobie przeczą, ale to bez znaczenia — ten projekt i tak wzbudza na tyle wiele emocji, że raczej trudno przejść obok niego obojętnie. Szczerze mówiąc nigdy nie myślałem o Apple jako firmie, która faktycznie trafi na rynek samochodowy, ale kto wie. Nie jest wykluczone, że jednak za jakiś czas tak się stanie. Elon Musk na swoim Twitterze regularnie wypisuje… rozmaite rzeczy. Czasem mniej, czasem bardziej, poważne — ale nie brakuje też ciekawostek. Kilka godzin temu podzielił się takową z „naszego” podwórka. Rzekomo podczas ciemnych dni przy tworzeniu Model 3 Elon Musk skontaktował się z Timem Cookiem w sprawie przejęcia Tesli przez Apple. Jak zauważył: mowa o przejęciu za 1/10 dzisiejszej wartości firmy. Ale… CEO Apple nie był zainteresowany tak bardzo, że odmówił mu nawet spotkania. Auć ;-)

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020