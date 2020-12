Samochód od Apple w 2021. Albo w 2024. Sprzeczne doniesienia pobudzają sieć

Samochód stworzony przez Apple jest przedmiotem plotek i doniesień już od lat. Nie tak dawno sami informowaliśmy was o tym, że firma pracuje nad (ponoć) innowacyjnym systemem zarządzającym oknami w rzekomym pojeździe. O temacie mówi się już od 2015 roku i co jakiś czas do sieci wyciekają informacje o tym, na jakim etapie są prace nad taką maszyną. Dla wszystkich, którzy z niecierpliwością czekają na to, aż Apple wejdzie do przemysłu motoryzacyjnego, nie mam jednak dobrych wieści. Nawet bowiem jeżeli większość źródeł jest zgodna co do tego, że Apple Car powstanie, to w większości inne informacje są niepełne bądź sprzeczne. Jak te, kiedy zobaczymy nowy produkt.

Kiedy pojawi się Apple Car? Niby wiadomo, ale nie do końca

Zgodzimy się chyba, że jeżeli chodzi o części składowe autonomicznego pojazdu, to bateria jest jednym z bardziej kluczowych składników. Dlatego też informacja, że Apple najpierw zbiera odpowiednie pozwolenia, a następnie – zaczyna pracę nad konstrukcją odpowiedniego ogniwa jest bardzo ważna, ponieważ potwierdza, że Apple Car ewentualnie kiedyś powstanie. Co więcej, pomysł na baterię od Apple ma zakładać zmianę konstrukcji samego akumulatora, dzięki czemu ma on mieć możliwość gromadzenia większej ilości energii. Jednak to nie bateria jest na ustach wszystkich fanów marki, a to, kiedy zobaczymy jakikolwiek egzemplarz samochodu od Apple.