Twój iPhone może więcej. Odkryj Skróty i działaj efektywniej!

Zdarza Ci się tracić czas na wykonywanie powtarzalnych zadań na iPhonie czy Macu? Szukanie dobrej playlisty, wysyłanie wiadomości o tym, za ile będziesz w domu, albo szukanie najbliższej kawiarni w nowym mieście – brzmi znajomo? Skróty (ang. Apple Shortcuts), czyli aplikacja do automatyzacji czynności to rozwiązanie, którego potrzebujesz!

Apple Shortcuts - jak skróty ułatwiają życie?

Shortcuts to nie nowość – aplikacja, kiedyś znana jako Workflow, zadebiutowała w 2018 roku i od tamtej pory zyskała rzeszę fanów. Apple przez lata rozwinęło to narzędzie, integrując je m.in. z Apple Intelligence i gadżetami smart home. Nie musisz być programistą, żeby z tego korzystać – wystarczy odrobina zaangażowania i chęć eksperymentowania. W tym artykule opowiemy, jak zacząć, pokażemy kilka praktycznych przykładów skrótów z instrukcjami, jak je stworzyć, i podpowiemy, gdzie szukać inspiracji, aby zaprogramować kolejne automatyzacje.

Czym są Skróty i jak działają?

Skróty to zestawy instrukcji, które wykonują określone akcje na Twoim urządzeniu. Możesz je tworzyć od zera albo korzystać z gotowych, dostępnych w galerii Shortcuts lub w sieci. Aplikacja działa na zasadzie „jeśli to, to tamto” – trochę jak uproszczone programowanie. Na przykład: jeśli podłączysz słuchawki, to włączy się playlista XYZ. W 2024 roku Apple ulepszyło interfejs aplikacji, dodając więcej gotowych szablonów i ułatwiając edytowanie skrótów, szczególnie dla początkujących. Jest więc z czym pracować.

Jak zacząć?

Aplikacja Shortcuts jest preinstalowana na iOS od wersji 13 w górę i macOS od Monterey w górę. Po jej uruchomieniu zacznij od wejścia do zakładki „Galeria”, gdzie znajdziesz gotowe pomysły na skróty. Inspiracje znajdziesz też na stronie RoutineHub lub r/shortcuts na Reddit. Tworzenie skrótów wymaga prób i błędów, ale nowy kreator w iOS 18 podpowiada co robić i ułatwia start.

Dlaczego warto używać Skrótów?

Skróty to po prostu oszczędność czasu i większa wygoda użytkowania elektroniki, która towarzyszy nam na co dzień. Zamiast ręcznie wykonywać te same czynności, możesz zautomatyzować wszystko – od wysyłania wiadomości, przez zarządzanie plikami, po sterowanie inteligentnym domem. W 2024 roku popularność zyskały skróty związane z Apple Music i Action Button na iPhone’ach. Ludzie chętnie korzystają również z automatyzacji opartych na lokalizacji jak włączanie trybu cichego w biurze. Poniżej znajdziesz dziesięć praktycznych skrótów z instrukcjami, jak je zrobić.

Praktyczne przykłady Skrótów Apple

Oto dziesięć praktycznych skrótów, które ułatwią Ci życie, wraz z instrukcjami, jak je stworzyć. Wszystkie przetestowane na iOS 18 i macOS Sequoia w 2025 roku.

Powiadom, o której będziesz w domu

Ten skrót oblicza czas dojazdu do domu i wysyła wiadomość z estymowaną godziną do wybranej osoby.

Instrukcja tworzenia:

Otwórz aplikację Shortcuts i kliknij „+” w prawym górnym rogu. Dodaj akcję „Get Current Location” (Pobierz bieżącą lokalizację). Dodaj akcję „Get Travel Time” (Pobierz czas podróży). Wybierz „Driving” i wpisz adres domu jako punkt docelowy. Dodaj akcję „Calculate” (Oblicz). Ustaw „Current Date + Travel Time” – to da godzinę przybycia. Dodaj akcję „Text” (Tekst). Wpisz np. „Będę w domu o [Calculate Result]”. Dodaj akcję „Send Message” (Wyślij wiadomość). Wybierz kontakt i wklej tekst z poprzedniego kroku. Nazwij skrót „Powiadomienie o powrocie do domu” i zapisz.

Jak używać? Uruchom skrót z aplikacji Shortcuts, przez Siri (tutaj warto nazwać skrót po angielsku, żeby Siri wiedziała, o co chodzi) lub przypisz go do Action Button. Działa też jako automatyzacja (np. zawsze po tym, jak opuścisz miejsce pracy).

Znajdź najbliższą kawiarnię

Skrót pokazuje najbliższe kawiarnie w Apple Maps na podstawie Twojej lokalizacji.

Instrukcja tworzenia:

W Shortcuts kliknij „+” i dodaj „Get Current Location”. Dodaj akcję „Find Places” (Znajdź miejsca). W polu „Query” wpisz „coffee shop” i ustaw promień wyszukiwania, np. 5 km. Dodaj akcję „Show in Maps” (Pokaż w Mapach). Wybierz wyniki z „Find Places”. Nazwij skrót np. „Coffee Finder” i zapisz.

Jak używać? Uruchom skrót, a Maps otworzy listę kawiarni. Możesz zmienić „coffee shop” na stacje benzynowe („gas station”) czy „pizza”, żeby szukać innych miejsc.

Losowa playlista na zawołanie

Skrót wybiera losowe utwory z Twojej biblioteki Apple Music i włącza odtwarzanie.

Instrukcja tworzenia:

Kliknij „+” w Shortcuts. Dodaj akcję „Get Playlist” (Pobierz playlistę). Wybierz swoją ulubioną playlistę lub „All Songs”. Dodaj akcję „Get Songs from Playlist” i ustaw „Random Order” oraz limit, np. 10 utworów. Dodaj akcję „Play Music” (Odtwórz muzykę). Wybierz wyniki z poprzedniego kroku. Nazwij skrót (np. „Music Randomizer”) i zapisz.

Jak używać? Uruchom z aplikacji, Siri lub przypisz do Action Button. To idealne rozwiązanie np. do jazdy samochodem.

Tryb skupienia na określony czas

Skrót włącza tryb „Nie przeszkadzać” na wybrany czas, np. 1 godzinę.

Instrukcja tworzenia:

Kliknij „+” w Shortcuts. Dodaj akcję „Set Focus” (Ustaw tryb skupienia). Wybierz „Do Not Disturb” i „Turn On”. Dodaj akcję „Wait” (Czekaj). Wpisz czas w sekundach, np. 3600 dla 1 godziny. Dodaj kolejną akcję „Set Focus” i ustaw „Do Not Disturb” na „Turn Off”. Nazwij skrót „Focus Timer” i zapisz.

Jak używać? Uruchom, by włączyć tryb cichy na określony czas. Możesz dodać pytanie o czas (akcja „Ask for Input”).

Zapisz artykuł do Notatek

Skrót zapisuje treść strony internetowej do Notatek.

Instrukcja tworzenia:

Kliknij „+” w Shortcuts. Dodaj akcję „Get Contents of Web Page” (Pobierz zawartość strony). Ustaw „Safari” jako źródło. Dodaj akcję „Extract Text” (Wyodrębnij tekst), by pobrać tylko tekst artykułu. Dodaj akcję „Create Note” (Utwórz notatkę). Wklej tekst z poprzedniego kroku. Nazwij skrót i zapisz.

Jak używać? Uruchom z menu udostępniania w Safari. Tekst artykułu zapisze się w Notatkach.

Spersonalizowany tryb oszczędzania baterii

Skrót włącza tryb oszczędzania energii, wyłącza Wi-Fi i Bluetooth, i obniża jasność ekranu.

Instrukcja tworzenia:

Kliknij „+” w Shortcuts. Dodaj akcję „Set Low Power Mode” (Ustaw tryb oszczędzania energii). Ustaw „Turn On”. Dodaj akcję „Set Wi-Fi” i ustaw „Turn Off”. Dodaj akcję „Set Bluetooth” i ustaw „Turn Off”. Dodaj akcję „Set Brightness” (Ustaw jasność). Ustaw np. 20%. Nazwij skrót i zapisz.

Jak używać? Uruchom, gdy bateria zaczyna padać. Możesz dodać automatyzację, by skrót włączał się sam przy 20% baterii.

Zestaw akcji na poranny rozruch

Skrót włącza poranną playlistę, pokazuje pogodę i otwiera kalendarz.

Instrukcja tworzenia:

Kliknij „+” w Shortcuts. Dodaj akcję „Get Weather Forecast” (Pobierz prognozę pogody). Ustaw „Current Location”. Dodaj akcję „Show Result” (Pokaż wynik) i wybierz prognozę. Dodaj akcję „Play Music” (Odtwórz muzykę). Wybierz poranną playlistę. Dodaj akcję „Open App” (Otwórz aplikację). Wybierz „Calendar”. Nazwij skrót (np. „Morning Routine”) i zapisz.

Jak używać? Uruchom rano lub ustaw jako automatyzację na konkretną godzinę.

Apple Shortcuts to szwajcarski scyzoryk dla urządzeń Apple. W 2024 i 2025 roku zyskały na mocy dzięki Apple Intelligence i nowej Siri, choć nie obyło się bez wpadek. Od wysyłania ETA, przez losowanie muzyki, po sterowanie domem – skróty oszczędzają czas i upraszczają życie. Zacznij od Galerii, twórz własne i dołącz do społeczności. Spróbuj, a za tydzień nie będziesz wyobrażał sobie życia bez nich.