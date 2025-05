Apple odetnie setki urządzeń, jeśli nie zrobisz aktualizacji. Trzeba się spieszyć

Apple zaprezentowało nową architekturę HomeKit już w 2023 roku, ale początkowe problemy techniczne sprawiły, że jej wdrożenie zostało chwilowo wstrzymane. W systemach iOS 16.2, macOS Ventura 13.1, tvOS 16.2 i watchOS 9.2 firma udostępniła aktualizację, z której po narzekaniach użytkowników się wycofała. Teraz temat powrócił i nowa wersja Home Kit poprawia stabilność, szybkość i funkcjonalność ich całego ekosystemu smart home. Najświeższa wersja architektury wprowadza szereg usprawnień: w tym zapowiadane od wielu miesięcy wsparcie dla robotów sprzątających, historię aktywności w domu, możliwość nadawania dostępu gościom oraz szybsze i większą niezawodność. Zwłaszcza w przypadku domostw korzystających z wielu urządzeń HomeKit i Matter.

Aby uniknąć problemów i potencjalnych przerw w działaniu akcesoriów, należy zaktualizować architekturę HomeKit w aplikacji Dom. Wystarczy wejść w Ustawienia domu (ikona z trzema kropkami w prawym górnym rogu), a następnie skorzystać z opcji "Uaktualnienie oprogramowania". Proces ten obejmuje wszystkie domy przypisane do konta Apple ID - i warto uzbroić się w cierpliwość, bo może to potrwać nawet kilka-kilkanaście minut. Po zakończeniu przywita nas komunikat potwierdzający aktualizację, informujący o możliwości korzystania z nowej, wydajniejszej, architektury.

Po aktualizacji pojawi się komunikat This home and all accessories are up to date (Ten dom i wszystkie akcesoria są aktualne). -- czytamy w oficjalnej instrukcji Apple