Mimo „gratisowego” dostępu do Apple Music nie porzuciłem Spotify, bo ma lepszą aplikację

Apple Music bywa w porządku. Ale ma błędy, przez które trudno mi traktować je serio

Jestem abonentem Spotify od ich debiutu w Polsce, czyli… już kilka dobrych lat. Od ubiegłej jesieni dołączyłem także do klubu Apple One: skoro i tak płaciłem za Apple Arcade, to tutaj za niewiele więcej otrzymuję abonament z chmurą, muzyką, filmami i serialami. I choć do Muzyka.app (kiedyś: iTunes) podchodzę jak pies do jeża od kiedy tylko pamiętam, to z każdym użyciem aplikacji utwierdzam się w przekonaniu, że nie jest to dziełem przypadku. Spotify nie jest idealne, jego twórcy lubią mieszać i kombinować, nie wszystkie zmiany mi się tam podobają, ale UX aplikacji od lat jest dużo wygodniejsze i bardziej intuicyjne (choć od jakiegoś czasu ZNOWU nie potrafię na mobile znaleźć listy pobranych utworów). I nie mam tu na myśli żadnych super skomplikowanych rzeczy, a podstawy – jak tworzenie i zarządzanie listami odtwarzania. A skoro Apple Music potrafi wywalić się już tutaj, to myślę, że ich programiści mają lekcję do odrobienia.