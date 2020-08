Apple kosi konkurencję. 3x mniej użytkowników niż Android, a ich sklep zarabia miliardy dolarów więcej

Platformy mobilne potrafią być żyłą złota. To trudny rynek — jeden z najtrudniejszych, bo każdego dnia pojawiają się dziesiątki (a pewnie nawet setki) aplikacji i gier, którym niezwykle trudno przebić się przez ścianę i trafić do szerokiego grona odbiorców. Udaje się nielicznym, ale jeżeli już coś zaskoczy to potrafi przynosić twórcom zyski o których wielu się nawet nie marzyło. Ostatnie miesiące zamknięcia pchnęły ku rozrywce na smartfonach jeszcze więcej użytkowników. Kolejne rekordy zostały pobite, a pierwszą połówkę 2020 gigant z Cupertino zamyka z fantastycznym wynikiem.