Apple pozwoli na instalowanie aplikacji spoza App Store? Tego chce USA

Pomysły amerykańskich polityków na zmianę przepisów związanych działalnością gigantów technologicznych pojawiają się w miarę regularnie. Regulacje otwartości platform cyfrowych pojawiły się też w projekcie „Open App Markets Act”. Ustawa zaproponowana przez trójkę senatorów z obu partii wskazuje wprost, że chodzi w niej o zmuszenie Apple i Google do zmiany wewnętrznych regulacji dotyczących ograniczonego dostępu do aplikacji spoza sklepów.

Marsha Blackburn, Amy Klobuchar i Richard Blumenthal chcą, by zaproponowane przez nich zmiany w prawie doprowadziły do wprowadzenia przejrzystych, sprawiedliwych zasad dbających o konkurencję i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników sklepów z aplikacjami.

Co, jeśli zaproponowane przez amerykańskich senatorów wejdzie w życie? Oznacza to m.in, że obie firmy będą musiały pozwolić użytkownikom smartfonów/tabletów z Androidem i iOS na instalowanie aplikacji spoza sklepów — tak zwany sideloading. O ile w przypadku urządzeń z Androidem już teraz nie ma z tym większego problemu, tak posiadacze iPhone’ów i iPadów muszą obejść się smakiem i ograniczać wyłącznie do katalogu App Store. Można oczywiście korzystać z alternatyw typu AltStore.io czy Cydia Impactor, ale jest to skomplikowane i nie działa na każdej wersji systemu iOS.

Apple otworzy się na zewnętrzne sklep z aplikacjami? Tego chcą amerykańscy senatorowie

Jednak z punktu widzenia deweloperów, ważniejsza wydaje się druga zmiana. Senatorowie chcą zmusić Apple i Google do porzucenia ograniczeń związanych z płatnościami w aplikacjach. Jeśli śledzicie sądowe potyczki Epic Games i Apple dotyczące tego właśnie problemu, to z pewnością wiecie, że jednym z głównych argumentów twórców Fortnite jest to, że firma z Cupertino nie pozwala na korzystanie z innych metod płatności i promowania zewnętrznych sklepów, gdzie można np. taniej kupić subskrypcję, dodatki do gier, aplikacji, itp. Praktyki te są sprzeczne z regulaminami App Store i doprowadziły m.in. do usunięcia Fortnite z App Store.

Czy nowe prawo ma szansę wejść w życie? Nie jest to wykluczone, jednak trzeba pamiętać, że Apple ma w Stanach Zjednoczonych wiele do powiedzenia. Przed senatorami długa droga do wprowadzenia nowych regulacji, a lobbyści obu firm będą starać się odwieść ich od tego pomysłu. Nie oznacza to też, że gdy ostatecznie prawo wejdzie w życie, będzie obowiązywać na całym świecie. Co prawda w Europie Apple od również spotyka się z krytyką zamkniętego ekosystemu, który nie dopuszcza instalowania aplikacji spoza App Store i korzystania z innych metod płatności, bez pośrednictwa Apple. Jednak nie wiadomo czy i kiedy podobne regulacje zaczęły by działać np. w Unii Europejskiej.