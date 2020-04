Aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji skorzysta z API Apple i Google? Jego premiera już za kilka dni

W zeszłym tygodniu ProteGO Safe trafiło do Google Play. Rządowa aplikacja pomagająca w walce z koronawirusem nadal nie jest dostępna na iOS i w chwili obecnej nie oferuje zbyt wielu rozbudowanych funkcji. To może się zmienić już w piątek, gdy zapowiadane rozwiązania Apple i Google staną się dostępne.

Apple wraz z Google pracuje nad rozwiązaniami, które mają pomóc w powiadamianiu użytkowników smartfonów o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Nowe narzędzia będą zbierać informacje o napotkanych przez nas urządzeniach i informować o spotkaniach z zakażonymi osobami. Z własnymi pomysłami na tego tupu powiadomienia wychodziły już różne kraje — zazwyczaj z dość marnym skutkiem. Na przykład w Singapurze, gdzie rządowa aplikacja musiała być uruchomiona non stop, by mogło nadawać i odbierać sygnał z otaczających ją urządzeniach. A to już sprawiało sporo problemów, o czym informują komentarze w App Store. Nowe API opracowywane przez Apple i Google ma pozwolić na działanie Bluetooth w tle i ma gwarantować anonimowość udostępnianych danych przy ich wymianie między różnymi telefonami.

Wciąż nie do końca wiadomo, jak to ma działać. Pewne jest, że wysyłane z urządzeń dane mają być zanonimizowane i w pełni zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem. Gdy w aplikacji zostanie wprowadzona informacja o pozytywnej diagnozie zakażenia koronawirusem, wyśle one odpowiednio zaszyfrowane dane na zewnętrzne serwery. Dane te zostaną pobrane przez wszystkie inne urządzenia i jeśli pokryją się z tymi, przechowywanymi lokalnie, wyświetlone zostanie powiadomienie o podwyższonym ryzyku.

Rozwiązania Apple i Google pomagające w walce z koronawirusem jeszcze w tym tygodniu



Czy rozwiązanie zda egzamin? Wszystko zależy od nas samych. Nie każdy będzie chciał zgadzać się na przesyłanie zanonimizowanych danych, i nie wszyscy posiadają odpowiednie smartfony. Ze strony Apple wiadomo, że nowe API działać będzie na iPhone 6s i nowszych. W przypadku pozostałych smartfonów, ma to być Android 6.0 lub nowszy, czyli będą to modele wyprodukowane po 2015 roku. Nie wszyscy też korzystają ze smartfonów – część wciąż wybiera tradycyjne telefony komórkowe. Wśród nich wiele jest osób starszych, które według wszystkich źródeł są w grupie największego ryzyka. Ciekawe też, czy Ministerstwo Cyfryzacji czeka na udostępnienie tych narzędzie w swojej aplikacji ProteGO Safe, która nadal oferuje wyłącznie ankietę i brakuje jej w App Store. Nowe API trafi do użytkowników w najbliższy piątek, 1 maja. Na urządzeniach z iOS udostępnione zostanie wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania, natomiast w przypadku Androida udostępniona oba będzie z wykorzystaniem Usług Google Play.

Jednak z oceną pomysłu warto poczekać do jego pełnego wdrożenia i wykorzystania przez instytucje rządowe i zajmujące się zdrowiem. To właśnie do nich należeć będzie sprawne przygotowanie aplikacji wykorzystujących to API i które pozwolą nam poczuć się bezpieczniej.

Źródło: 9to5Mac