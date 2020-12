Apple będzie informować o danych które mogą gromadzić aplikacje. Wszystkich… poza ich własnymi

„Prywatność” to słowo, które w całej komunikacji Apple powtarza się wyjątkowo często. I jako użytkownik ich ekosystemu naprawdę nie narzekam — lubię te wszystkie usprawnienia, pokroju zielonych kropek w górnej części ekranu informujących o użyciu kamery, a także opcji łatwego podejrzenia przez którą aplikację. Jednym z najświeższych kroków w temacie dbania o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników będą „etykiety prywatności” (ang. privacy labels). Nowe oznaczenia w App Store poinformują użytkowników o tym, jakie dane może gromadzić na ich temat aplikacja. Z perspektywy użytkownika mogę powiedzieć: super sprawa! Twórcy popularnego, należącego do Facebooka, komunika WhatsApp wskazują jednak na to, że Apple gra nie do końca fair. Bo owszem — takie etykiety wkrótce trafią do App Store’a dla wielu aplikacji, ale… nie ich własnych. Tych domyślnie zainstalowanych na urządzeniach.