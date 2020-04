Poważna luka w aplikacji iOS! Koniecznie przesiądź się na Gmaila

Czy można się obronić przed atakiem przez Apple Email?

Jeżeli używamy Apple Mail – nie. Jedyna szansa na to, że nasze dane będą bezpieczne, to całkowite wyłączenie aplikacji Apple Mail do czasu nadejścia patcha. Problem polega na tym, że nie wiadomo, kiedy może się on pojawić. Techcrunch, który badał sprawę, dotarł do rzecznika prasowego firmy – ten jednak milczał w temacie podatności. Wszystko wskazuje jednak na to, że Apple wiedziało o luce, ponieważ pojawiły się informacje, że update do iOS mający ją naprawić jest już w wersji beta.