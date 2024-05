Apple regularnie publikuje informacje związane z tym, jak bardzo dba o użytkowników ich ekosystemu w kontekście bezpieczeństwa. "Bezpieczeństwo" i "prywatność" to frazy, których podczas ich prezentacji nie brakuje. To zresztą był jeden z powodów, dla których gigant z Cupertino tak zaciekle bronił jednego, jedynego, sklepu w obrębie swojego ekosystemu. Twierdził on bowiem, że dopuszczenie do tematu firm trzecich jest niebezpieczne dla użytkowników. I bardzo chętnie opowiada o tym, jak bardzo jest niebezpieczne.

To dzięki Apple nie zostaliśmy oszukani na transakcjach wartych ponad 1,8 miliarda dolarów. I to tylko w ubiegłym roku

Jak twierdzi w najnowszym raporcie gigant z Cupertino, tylko w 2023 roku udało się ochronić użytkowników przed fałszywymi transakcjami opiewającymi na... 1,8 miliarda dolarów. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo w ubiegłym roku firma również prężnie blokowała / nie pozwalała na powstanie kont deweloperskich użytkowników i grup, których aplikacje były — delikatnie mówiąc — kontrowersyjne.

Firma Apple opracowała solidne systemy szybkiego i skutecznego wykorzeniania nieuczciwych kont klientów i deweloperów, aby uniemożliwić takim podmiotom oszukiwanie użytkowników. W 2023 r. firma Apple zamknęła blisko 118 000 kont deweloperów, co oznacza spadek z 428 000 zamknięć w poprzednim roku, dzięki ciągłym ulepszeniom mającym na celu zapobieganie tworzeniu potencjalnie nieuczciwych kont. Ponadto ponad 91 000 rejestracji deweloperów zostało odrzuconych z powodu obaw o oszustwo i uniemożliwiono im przesyłanie problematycznych aplikacji do App Store. Zaangażowanie Apple w zaufanie i bezpieczeństwo wykracza poza App Store, ponieważ w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykryto i zablokowano ponad 47 000 nielegalnych aplikacji na pirackich witrynach sklepowych przed dotarciem do użytkowników.

Warto też mieć na uwadze, że ponad 3,5 milionów prób użycia ukradzionych kart kredytowych zostało zablokowanych, a ponad 1,1 miliona kont zablokowanych by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Apple wykorzystuje również połączenie zaawansowanej technologii i weryfikacji przez ludzi, aby wykryć, kiedy skradziona karta kredytowa jest używana do nielegalnych celów. Tylko w 2023 roku Apple zapobiegło użyciu ponad 3,5 miliona skradzionych kart kredytowych do dokonywania nieuczciwych zakupów i zablokowało ponad 1,1 miliona kont przed ponownym dokonywaniem transakcji.

Recenzje aplikacji. To dzięki nim jesteśmy bezpieczni

Apple jest bardzo dumne ze swojej ekipy zajmującej się sprawdzaniem aplikacji zanim te trafią do sklepów. We wspomnianym raporcie firma wspomina o ponad 500 wyspecjalizowanych pracownikach, którzy przyglądają się aplikacjom i dbają o to, by nic podejrzanego nie trafiło do sklepu. Efekt? Ponad 1,7 miliona odrzuconych aplikacji. A to dopiero początek — bo ponad 248 tys. zostało wywalonych za spam czy bycie kopią innych produktów, 38 tys. zablokowano za próbę ukrycia i przemycenia niedozwolonych / nieudokumentowanych opcji, a 375 tys. naruszało standardy bezpieczeństwa.

Jak widać — liczby te robią wrażenie. Warto mieć na uwadze, że mowa o największym sklepie z aplikacjami w kontekście przeprowadzanych w nim transakcji. I mimo tych imponujących liczb prawdopodobnie nie wszystkim niebezpieczeństwom udało się uchronić, ale trzeba przyznać, że i tak wygląda to co najmniej imponująco... prawda?