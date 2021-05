Co Chiny powiedzą, Apple natychmiast wykona. Bo musi. Oto skutki pogoni za zyskiem

Jeżeli jest się firmą notowaną na giełdzie, oczywiste, że najważniejszym dla akcjonariuszy jest zrost wartości akcji, ponieważ to właśnie on jest miernikiem ich zysku na inwestycji. To z kolei wymaga, by firma stale mogła pochwalić się rosnącym przychodem czy optymalizacją kosztów. Kiedy jest się międzynarodową korporacją i szuka się rynków na których można zwiększyć sprzedaż, po prostu nie można ignorować giganta jakim jest Chińska Republika Ludowa. Jednak wejście na chiński rynek nie jest takie proste. Chińska Partia Komunistyczna bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że to zagranicznym firmom zależy, by robić interesy w Państwie Środka, więc to ona może dyktować warunki, na jakich ta współpraca się odbywa.

Business in China, married to China

Chiny jako państwo mogą zapewnić bardzo korzystne warunki do prowadzenia biznesu. Z jednej strony niskie koszty pracy (i często-gęsto z pominięciem jakiegokolwiek praw pracownika) spotykają się tam z olbrzymim, wciąż nienasyconym rynkiem. Co więcej, centralnie sterowana gospodarka powoduje, że jeżeli ktoś spodoba się kierownictwu partii, może liczyć na specjalną pomoc – tu partia wybuduje drogę do fabryki, tam zadba o odpowiedni dopływ pracowników. To wszystko jednak jest kontraktem, którego większa część pisana jest małym druczkiem. Jeżeli bowiem firma ma już ustabilizowaną sytuację w Chinach i zaczyna czerpać z niej profit, tak naprawdę jest w garści partii, która może narzucić jej swoją wolę i kierować jej poczynaniami na terenie Chin oraz wpływać na politykę poza granicami państwa. Jednocześnie – nie jest możliwe wycofanie się z Chin, ponieważ oznaczałoby to giełdowy armagedon. Przykład Apple pokazuje to aż nazbyt dobitnie.