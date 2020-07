Apple przełamuje swój własny stereotyp i daje użytkownikom więcej… wolności? Tak jakby

Ponieważ wersja przeglądarkowa posiada wszystkie niezbędne funkcje, od teraz z karty mogą korzystać nie tylko osoby posiadające iPhone’a. Dzięki niej możemy sprawdzić saldo, podejrzeć nasze wydatki, czy też opłacić rachunki. Jest to pierwsza taka sytuacja, w której Apple daje dostęp do karty osobom spoza ekosystemu.

Taki ruch ze strony Apple może zaskakiwać. Bądź nie

Oczywiście, pierwsza myślą, która przychodzi do głowy, jest taka: „Apple Card sprzedaje się źle, więc jest to ruch mający poszerzyć grupę osób, które mogą z niej skorzystać”. Sprawdziłem – według Rona Shevlina Apple Card trafiło już do ponad 3 mln użytkowników (2.2 proc. dorosłych Amerykanów z kartą kredytową). Jak na mniej niż rok na rynku uznałbym to za wynik znakomity. Co więc skłoniło Apple do tak „wspaniałomyślnego” posunięcia? Moim zdaniem – chęć utrzymania sprzedaży iPhone’ów. Bo nie da się zaprzeczyć, że nawet w przypadku istnienia wersji przeglądarkowej, wciąż obsługa przez aplikację będzie wygodniejsza. Jeżeli więc ktoś spoza ekosystemu „skusi się” na Apple Card, chociażby dla posiadania tytanowej karty, to szybko dojdzie do wniosku, że do naprawdę komfortowego korzystania z niej potrzebny mu jest iPhone. iPhone ma mało sensu bez Macbooka, i tak dalej, i tak dalej…