Apple będzie mieć swoja rewolucję w motoryzacji. Zamiast kluczyka iPhone

Smartfon stał się naszym najbardziej osobistym i zaufanym urządzeniem. Jednocześnie na przestrzeni lat udało mu się zastąpić kilka innych gadżetów, których używaliśmy jeszcze zanim powszechne stały się telefony komórkowe oraz których używaliśmy obok komórek. Odtwarzacze muzyki czy aparaty, a ostatnio portfele szybko stały się ofiarami mobilnego telefonu, a wkrótce to samo może spotkać kluczyk od auta. W pewnym stopniu już do tego doszło, bo dzięki aplikacjom mobilnym – jak ta od Tesli – możliwości zdalnego otwierania, zamykania i wyprowadzania auta na podjazd są dostępne od dawna, ale integracja na poziomie systemu operacyjnego będzie czymś zupełnie innym.

Apple i BMW pracują nad CarKey

iPhone zastąpi kluczyki do auta

I właśnie o takich planach Apple wiemy od lutego, gdy w wersji beta iOS 13.4 pojawiła się wzmianka o CarKey. Teraz, gdy za rogiem czai się iOS 14, dzięki doniesieniom 9to5mac, dowiadujemy się, że pierwszym partnerem Apple będzie marka BMW. Nic w tym zaskakującego, bo przecież to ten koncern jako pierwszy w swoich autach wprowadził bezprzewodową obsługę CarPlay. Taki kro był znaczący posunięciem w rozwoju platformy samochodowej Apple, ponieważ do tamtego momentu do działania CarPlay niezbędne było podłączenie iPhone za pomocą przewodu, a to w wielu sytuacjach zbyt komfortowe nie jest.