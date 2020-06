Apple AirNever, wróć, AirPower powróci z zaświatów?

Jak się okazuje, management chyba mocno wziął tę porażkę do siebie. Pomimo wycofania zapowiedzi produktu ze strony i potwierdzeniu prasie informacji o „śmierci” AirPower, w działach projektowo-badawczych cały czas pracowano nad rozwiązaniem wspomnianego problemu.

Całkiem niedawno Jon Prosser poinformował, że jeden z prototypów o nazwie kodowej „C68” sprawuje się już całkiem obiecująco. Opanowano problem nagrzewania się, ale przez to nie dało się przy jego pomocy naładować Apple Watcha. Jak wynika z opisów Prossera, to właśnie nietypowa metoda ładowania Apple Watcha odpowiadała za niestabilność maty. Gdy umieściło się go obok pozostałych urządzeń, mata nagrzewała się do takiego poziomu, że potrafiło się to skończyć nawet jej samozapłonem.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020