Xbox w telewizorze. Microsoft konsekwentnie kontynuuje swoją taktykę

Aplikacja Xbox trafi do telewizorów. Będzie drzwiami do świata elektronicznej rozrywki

xCloud, Granie w chmurze czy jakkolwiek jeszcze Microsoft nazywa tę opcję — jest stosunkowo młody. To technologia która raczkuje, ma sporo ograniczeń i nie zawsze działa tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli. Choć już teraz nie brakuje bazy zadowolonych użytkowników, chwalących sobie to, co oferuje ta zabawa. I choć od początku snuło domysły na temat tego co Microsoft będzie mógł z nią zrobić i gdzie jeszcze ją dorzuci, to teraz Phil Spencer niejako oficjalnie potwierdza, że Xboksa zobaczymy także w formie aplikacji dla telewizorów. Ale jeżeli liczyliście na takie atrakcje w najbliższych tygodniach, to… ostudźcie swój zapał — bo prawdopodobnie jeszcze chwilę im się zejdzie. Najwyraźniej przyjdzie nam na takie atrakcje zaczekać nawet około roku.

Aplikacja w telewizorze czy może… dodatkowa przystawka?

Spencer o niczym jeszcze nie informuje wprost — ale spokojnie można założyć, że tylko kwestią czasu jest wprowadzenie takiego rozwiązania. Nie dalej niż kilka tygodni temu przedstawiciel Microsoftu sugerował, że granie w chmurze na telewizorach mogłoby być dostępne dzięki dedykowanej przystawce. I może to okazać się nawet lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt zapotrzebowania na szybki internet do poprawnej obsługi gier. A jak bywa z bezprzewodowymi kartami (zwłaszcza w starszych, a także tych z niższej półki) urządzeniach — każdy wie.