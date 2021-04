Na co zwracamy uwagę jeżeli chodzi o aparat w smartfonie?

Powiedzieć, że możliwości fotograficzne są jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, jaki smartfon wybierzemy, to nic nie powiedzieć. Nie bez przyczyny to właśnie aparaty są jednym z tych obszarów, w których z generacji na generację możemy zauważyć największy postęp technologiczny. Co roku aparatów na pleckach jest nie tylko więcej, ale też – mają one większą rozdzielczość, posiadają bardziej zaawansowane funkcje czy też – zyskują nowe specjalizacje. Obok zwykłych aparatów (które w międzyczasie zostały nazwane szerokokątnymi) mamy dziś „superszerokokątne”, 2, 3 bądż 5-krotny zoom (czasem peryskopowy), macro, telemacro czy wręcz mikroskopowe przybliżenie oraz oraz obiektywy przeznaczone wyłącznie do wykrywania głębi. Oczywiście, kwestie jakości są jak zawsze dyskusyjne – dla jednych smartfony mogą zastąpić każdy inny aparat, dla innych nie ma nic lepszego ponad pełną klatkę. Jednak trzeba przyznać, że dziś wybierając smartfon pod kątem zdjęć, jedne składowe liczą się dla nas mocniej niż inne. Które z nich są najważniejsze?

Najważniejsza jest rozdzielczość – czy kogoś to dziwi?

Jeżeli ktoś interesuje się fotografią, wie, że rozdzielczość niewiele może powiedzieć o jakości samego zdjęcia. Najlepsze cyfrowe aparaty fotograficzne rzadko mają więcej niż 20 Mpix, a nawet w świecie smartfonów iPhone’y i urządzenia z serii Galaxy S, uznawane za najlepsze fotosmartfony mają sensory 12 megapikselowe. Jednak, jak wynika z raportu 91mobiles, to właśnie rozdzielczość jest głównym kryterium wyboru smartfona pod kątem możliwości fotograficznych. Dla co trzeciego respondenta to ona była najważniejsza.