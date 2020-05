Minecraft Dungeons to zaskakująco dobry miks Minecrafta i… Diablo

Z uwagi na zbyt małe doświadczenie nie jestem w stanie porównać Minecraft Dungeons do klasycznego Minecrafta – ale mam w doku małego specjalistę, którego ciężko było oderwać od nowej gry. Dowiedziałem się, że ze względu na sposób rozgrywki jest to oczywiście zupełnie inna produkcja, ale również przeciwnicy reagują zupełnie inaczej niż w Minecraft, którego znamy. Ale to akurat rozumiem, adaptacja popularnego świata do zupełnie innego systemu rozgrywki wymusiła pewne zmiany, które po prostu pasują do Dungeons. Mam wrażenie, że mój syn wkręcony w uniwersum bawił się lepiej ode mnie, ale dla mnie jako fana gatunku hack’n’slash to była bardzo przyjemna zabawa – powiedziałbym nawet, że zaskakująco dobra. No właśnie – jestem tą grą bardzo miło zaskoczony i choć nie wszystkim przypadnie do gustu, to zachęcam do jej sprawdzenia.