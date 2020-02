Android vs iOS – czyli czy 4 to więcej niż 8?

Źródło: http://bit.do/frP7Y (6:39)

Jak wykazał przeprowadzony przez niego test (wyniki widoczne są na obrazku powyżej) aplikacje na iOS’a nie zawsze potrzebują mniej pamięci RAM niż ich wersje dla Androida. O ile YouTube potrzebował dużo mniej pamięci (90mb zamiast 184mb), o tyle gra Temple Run 2 potrzebowała jej o wiele więcej (364mb zamiast 211mb)

To dobrze jeśli smartfon używa dużo pamięci RAM

RAM można podzielić na kilka typów, a wśród nich Free RAM (wolny RAM) oraz Available RAM (dostępny RAM). Wolny RAM oznacza, iż pamięć nie jest wykorzystywana w żaden sposób, co jest nieefektywne i niepożądane. W końcu nie bez powodu przyjęło się, że im lepszy jest system, tym mniej Free RAM-u pozostawia. Dobry system potrafi tę wolną przestrzeń zagospodarować i to właśnie dlatego istotny jest Available RAM. Oznacza to, że pamięć jest wykorzystywana przez system, np. jako miejsce do caschowania (w przypadku buszowania po sieci oznacza to, że zawartość strony jest pobierana i zapisywana w pamięci cache.

Więc w przypadku ponownego uruchomienia tej strony ponowne pobieranie zawartości nie będzie konieczne, ponieważ urządzenie wczyta ją z cache właśnie), lecz gdy potrzebne będzie miejsce dla nowo uruchomionej aplikacji to część plików z cache zostanie usunięta. Urządzenia z Androidem mają tu przewagę, ponieważ obecne flagowce oferują nawet 12GB RAM (a niebawem nawet 16GB), podczas gdy iPhone’y „zaledwie” 4GB. Gdy na rynek trafił OnePlus z 8GB RAM pojawiły się komentarze typu „A po co komu tyle pamięci w smartfonie”, „Ten smartfon ma więcej pamięci niż mój komputer!”, lecz część pamięci (z tego co pamiętam było to 2GB RAM) miała posłużyć właśnie jako pamięć cache. iPhone’y nie oferują tak dużo pamięci, więc możliwości są bardziej ograniczone.

Podsumowując

Powtarzania niczym mantra fraza „optymalizacja iOS’a” to nie tylko mit, ale także fakt. Wynika on z tego, że projektując system iOS, Apple dostosowało go z myślą o określonym typie urządzeń, gdzie poprzez dostosowanie należy rozumieć „dostosowanie do specyfiki danej kategorii urządzeń”, np. smartfony mają określone ograniczenia (brak możliwości wymiany podzespołów, rozbudowy pamięci) oraz priorytety (wydajność energetyczna), które należy uwzględnić podczas tworzenia systemu.

W efekcie, firma poszła na wiele kompromisów w kwestii „wydajność energetyczna” – „możliwości i funkcjonalność”, które przekładają się na wspomnianą optymalizację iOS’a. Warto jednak wiedzieć, iż „Mój iPhone z 2GB RAM działa lepiej niż Android z 4GB” to temat na osobną dyskusję.