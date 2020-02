Chińska koalicja przeciwko Google

Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich lat chińscy producenci zyskali naprawdę sporo i widać zresztą, że dokonali ogromnego postępu. W zasadzie trudno już mówić w ich przypadku o sprzętach niskiej jakości. Niewątpliwie będą chcieli skorzystać ze swojej coraz silniejszej pozycji. Ostatnio mieliśmy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem, czyli nałożeniem blokad na Huawei, wskutek których chiński gigant musi sobie radzić bez usług Google, włącznie ze Sklepem Play. To naprawdę poważny cios.

Nic zatem dziwnego, że zaczęli na poważnie zajmować się rozwojem własnej platformy. Jednym z jej elementów pozostaje Harmony OS, który jest już stosowany w Internecie Rzeczy, a do niego wypada dodać Huawei Mobile Services, alternatywy dla usług Google, oraz całe wsparcie dla deweloperów tworzących aplikacje na ich oprogramowanie.

Przeczytaj również: Bardzo słaba sprzedaż Huawei Mate 30 Pro.

Teraz z kolei Huawei razem z BBK (Oppo, Vivo, Realme) i Xiaomi pracują nad dedykowaną platformą, która umożliwi deweloperom tworzenie aplikacji i udostępnianie ich bezpośrednio na kilka sklepów z programami jednocześnie. Dosyć oczywiste jest zastosowanie tego do uzupełnienia braków w ich własnych sklepach, jednak sama idea może być korzystna dla większej liczby podmiotów. Obecnie działają oni wszyscy pod nazwą Global Developer Service Alliance (GDSA). Myślę, że w dłuższej perspektywie może to mieć wpływ nawet na pozycję Sklepu Play. Zobaczymy, jak ta decyzja wpłynie na stosunki biorących udział w projekcie firm z Google. Na pewno chińscy producenci mają asa w rękawie w postaci silnej pozycji w Państwie Środka, który pozostaje kluczowy dla rynku elektroniki użytkowej, a i samo Google chce rozwijać właśnie tam swój biznes, nie tylko z tej kategorii.

Poważne biznesowe gierki

Jestem ciekaw, jak będzie rozwijać się ta inicjatywa. Jednocześnie ciekawa, czy i jaka będzie odpowiedź ze strony Google, które obecnie stanowi poważne źródło dochodów dla firmy. Według danych Reutersa, zapewnia ono rocznie zyski na poziomie 8,8 miliarda dolarów. Przy takich kwotach nic dziwnego, że trochę z tego tortu chcą dla siebie ukroić rosnący w siłę chińscy gracze.

Zobacz też: Harmony OS stanie 5 najpopularniejszym systemem na świecie.

Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy zobaczymy pierwsze efekty ich działania. Szczególnie taki projekt jest ważny dla przyszłości Harmony OS oraz sklepu Huawei, App Gallery. Zastanawiam się też, jak firmy zadbają o to, aby aplikacje dało się udostępniać do różnych sklepów i instalować je na najróżniejszych sprzętach. To spore wyzwanie od strony utrzymania całej platformy.

Oficjalny start całej platformy ma nastąpić jeszcze w marcu. Możliwe jednak, że wskutek obecnej sytuacji z koronawirusem w Chinach zostanie ona przesunięta.

źródło: The Verge