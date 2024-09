Analiza nastroju i “drukarka” kosmetyków. Nie zgadniesz kto to wymyślił!

Zapraszamy do najnowszego odcinka podcastu, w którym gościem jest Adam Nitecki z L’Oréal. W rozmowie skupimy się na innowacyjnych technologiach, które rewolucjonizują branżę kosmetyczną. Adam opowie nam m. in. o dwóch przełomowych projektach: Scent-Sation oraz ROUGE SUR MESURE. Gość przybliża kulisy powstawania tych innowacyjnych projektów oraz opowie, jak nowe technologie zmieniają sposób, w jaki podchodzimy do piękna i pielęgnacji.

Scent-Sation to nowatorskie podejście do wyboru perfum, które wykorzystuje neurotechnologię. Dzięki specjalnemu zestawowi EEG, urządzenie analizuje reakcje mózgu na różne zapachy, aby stworzyć spersonalizowany profil olfaktoryczny. To nie tylko ułatwia wybór idealnych perfum, ale także pozwala na głębsze zrozumienie, jak zapachy wpływają na nasze emocje i samopoczucie. ROUGE SUR MESURE to z kolei kreator kolorów do ust, który pozwala na tworzenie spersonalizowanych odcieni szminek. Dzięki zaawansowanej technologii PERSO, urządzenie łączy różne kolory, aby stworzyć unikalny odcień - można wybierać spośród tysięcy kombinacji kolorystycznych, a aplikacja mobilna pomaga w doborze barw.

Adam Nitecki od ponad 20 rozwija marki w firmie L’Oréal na rynkach w Europie. Był Dyrektorem Marketingu marki Garnier i Maybelline New York w Polsce, a następnie przejął odpowiedzialność za markę Garnier jako Dyrektor Marketingu w Europie Zachodniej w Paryżu. Przez ostatnie lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Consumer Products Division, najpierw w Kijowie, będąc odpowiedzialnym za Ukrainę i Kraje Kaukazu, a następnie w Warszawie rozwijając biznes i projekty odpowiedzialności społecznej w Polsce i Krajach Bałtyckich. Obecnie przeprowadza całościową transformację działań E-commerce oraz zajmuje się projektami związanymi z kreowaniem innowacji w ramach firmy.

