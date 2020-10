Radeony najlepiej z procesorami Ryzen 5000

AMD wraz z nowymi kartami i całą platformą, wprowadza też nowe technologie. Procesory Ryzen 5000 z płytą główną z chipsetem serii 500 oraz nowymi kartami graficznymi będą mogły pracować w specjalnym trybie. Smart Access Memory to technologia pozwalająca na dostęp procesora bezpośrednio do pamięci karty graficznej, co ma zwiększyć wydajność nawet od 2 do 13%. To oczywiście wszystko w najlepszym wypadku, ale w połączeniu z automatycznym podkręcaniem (tryb Rage) może dać kolejne kilka procent, które pozwoli na powiększenie przewagi nad NVIDIA.