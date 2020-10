AMD prezentuje architekturę Zen 3 i Ryzeny serii 5000

Na wstępie CEO pochwaliła się osiągnięciami firmy na rynku konsol, na którym zarówno Sony, jak i Microsoft skorzystało ze specjalnie zbudowanych układów CPU i GPU od AMD. W obu tych urządzeniach sercem są procesory zbudowane w oparciu o rdzenie Zen 2 oraz układy graficzne bazujące na najnowszej architekturze RDNA 2 (Big NAVI).

Nowa architektura CPU

Pomimo tego, że rdzenie pozostały „na 7 nm”, całkowicie przeprojektowana została ich wewnętrzna struktura. Wszystkie rdzenie zostały zgromadzone w jednym miejscu, co usprawniło ich wewnętrzną komunikację. Ta zmiana spowodowała też, że wszystkie rdzenie uzyskały bezpośredni dostęp do pamięci cache, co znacząco podniosło ich wydajność. Wszystkie zmiany architektury pozwoliły zwiększyć o 19% liczbę wykonywanych instrukcji na jeden cykl.

W kontekście gier wyjątkowo mocno podkreślano rolę nowego rozwiązania komunikacji rdzeń – pamięć cache, która nie tylko ma poprawić wydajność procesora, ale także zredukować latencję w komunikacji z pamięcią. Podkreślono także, że udało się poprawić wydajność procesora w przeliczeniu na ilość zużytej energii. Nie jest to tak duży skok, jak przy przejściu z Zen na Zen 2, ale biorąc pod uwagę, że proces litograficzny prawie się nie zmienił, jest to niezłe osiągnięcie. Koniec końców AMD pochwaliło się, że Zen 3 (zapewne wersji 5900 lub 5950) jest 2,8 raza bardziej wydajny od Intela i9-10900K.

Wydajność w prawie realnym świecie

Oczywiście cyferki z laboratorium R&D to nie wszystko, AMD pokazało też wyniki testów, w których przy niezmienionej konfiguracji komputera w szranki stanęły AMD Ryzen 9 3900XT oraz nowy Ryzen 9 5900X. Pokazano wyniki zmierzone w 10 popularnych grach i średni przyrost mocy wyniósł 26%. Niektóre tytuły, jak Leaguer of Legends zyskały przyrost fps nawet poziomie 50%, a inne (Battlefield V) tylko 5%. 1 rdzeń w teście Cinebench osiągnął 631 pkt.

Ceny i dostępność

AMD podało, że procesory pojawią się w sprzedaży 5 listopada, a cała seria będzie składała się z 4 układów:

– 5600X – 6 rdzeni / 14 wątków, 3,7 Ghz / boost 4,6 Ghz, 35 MB cache, 65 W TDP – cena: 299 dolarów

– 5800X – 8 rdzeni / 16 wątków, 3,8 Ghz / boost 4,7 Ghz, 36 MB cache, 105 W TDP – cena: 449 dolarów

– 5900X – 12 rdzeni / 24 wątków, 3,7 Ghz / boost 4,8 Ghz, 70 MB cache, 105 W TDP – cena: 549 dolarów

– 5950X – 16 rdzeni / 32 wątków, boost 4,9 Ghz, 72 MB cache, 105 W TDP – cena: 799 dolarów

Zajawka Big NAVI

Na końcu prezentacji pokazano też zajawkę Radeona serii RX 6000, ale poza typową marketingową gadką, niczego ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Prezentacja tych układów graficznych będzie miała miejsce 28 października i wtedy poznamy szczegóły. Całość prezentacji obejrzycie poniżej: