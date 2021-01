Start Amazon.pl coraz bliżej. Gigant zaprasza do współpracy

Amazon poinformował o uruchomieniu polskiej wersji serwisu Seller Central, z którego skorzystają zainteresowani sprzedażną polscy przedsiębiorcy — zarówno na polskim rynku, jak i globalnie. Seller Central to centrum sprzedawcy ułatwiające sprzedaż w serwisie. Stanowi punkt obsługi konta sprzedaży, umożliwia dodawanie informacji o oferowanych produktach, czy aktualizacji zapasów. Pozwala na zarządzanie płatnościami, czy znajdowanie przydatnych informacji ułatwiających nawigację w ekosystemie Amazon. Dzięki rodzimem wersji serwisu polskie firmy będą mogły w łatwy sposób zaistnieć na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Firma chwali się, że do tej pory udało jej się stworzyć w Polsce 18 tys. stałych miejsc pracy — a to dopiero początek. W chwili obecnej działa 9 nowoczesnych centrów logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach. Amazon pozsiada też biuro Amazon Web Services w Warszawie i Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.

Amazon od wielu lat wspiera polskich klientów oraz pomaga sprzedawać produkty polskich przedsiębiorców w naszych europejskich sklepach. Kolejnym etapem jest wprowadzenie pełnej oferty detalicznej dla konsumentów w Polsce i właśnie nadszedł czas na ten krok. Cieszymy się, że możemy wzmocnić pozycję polskich firm za pośrednictwem Amazon, inwestując w narzędzia i usługi, które pomogą im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że skupiając się na tym, co naszym zdaniem klienci cenią najbardziej – niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie – z czasem zdobędziemy zaufanie klientów w Polsce

— mówi Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon

Amazon.pl coraz bliżej. Startuje polska wersja serwisu Seller Central dla sprzedawców

Amazon oferuje polskim firmom i osobom chętnym do sprzedaży produktów dwa plany: profesjonalny i indywidualny. Ten pierwszy skierowany jest dla przedsiębiorców planujących sprzedaż ponad 40 przedmiotów miesięcznie i chcących mieć dostęp do interfejsów API i dodatkowych raportów sprzedaży. Miesięczny koszt tego planu to 165,91 zł i nie ma w nim dodatkowej, stałej opłaty od sprzedanego przedmiotu. W przypadku indywidualnego planu, który zakłada, że sprzedawca sprzeda mniej niż 40 przedmiotów miesięcznie i nie potrzebuje zaawansowanych narzędzi ani programów do sprzedaży, nie ma miesięcznych kosztów. Natomiast od każdego sprzedanego towaru pobierana jest opłata w wysokości 4 zł.

Należy też pamiętać o prowizjach od sprzedaży dla danych kategorii. Sprzedający na Amazonie płacą prowizję za każdy sprzedany przedmiot. Dla wszystkich produktów firma odejmuje stosowną wartość procentową prowizji, obliczoną na podstawie podstawie całkowitej ceny sprzedaży. Całkowita cena sprzedaży to całkowita kwota zapłacona przez kupującego, wliczając w to cenę towaru i wszelkie opłaty za dostawę lub opakowanie prezentów. Więcej informacji o opłatach znajdziecie na stronach Seller Central.

Partnerzy sprzedaży, którzy chcą oferować swoje produkty na Amazon.pl lub szukają więcej informacji na temat współpracy z gigantem e-commerce mogą teraz zarejestrować swoje konta sprzedażowe w języku polskim w serwisie Seller Central. Przed decyzją o sprzedaży na Amazon warto zajrzeć na strony Przewodnika po sprzedaży w serwisie Amazon PL — znajdziecie tam szczegółowe informacje, regulaminy oraz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących współpracy.

Źródło: informacje prasowe