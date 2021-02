To niewiarygodne, że Amazon przysłał mi TAK zapakowaną paczkę [AKTUALIZACJA]

Jak wspominałem wyżej – nie pozostało mi nic innego, jak skorzystać z opcji numer jeden – i w razie jakichkolwiek problemów wykorzystać przysługującą gwarancję. Cała rozmowa przebiegła w mig, no i zdecydowanie trudno się do czegokolwiek przyczepić. Konsultanci jak zwykle są mili i pomocni. Ale no… wciąż nie zmienia to faktu, że po kim jak po kim, ale po Amazonie w życiu bym się takiej fuszerki nie spodziewał.

W życiu odebrałem setki paczek od kurierów, listonoszy, bezpośrednio z Paczkomatów. Jedne były zapakowane lepiej, inne gorzej, ale każda była zabezpieczona. Tutaj bezpośrednio na pudełko ktoś przylepił list przewozowy i puścił w świat. Całość była wilgotna, naklejka – aż pomarszczona – a klej zdążył zaprzyjaźnić się z kartonem. Jak do tego doszło, kto jest za to odpowiedzialny – nie mam pojęcia. Mam tylko nadzieję, że to jednorazowy problem, a nie jest zapowiedź nowych standardów wysyłkowych. Bardziej ekologicznych, czy coś ;-).

* nie do końca się to udało, zdecydowanie widać na pudełku że coś tam się niedobrego zadziało.

Aktualizacja – 9:00

Powyżej widoczny jest cały wpis w formie, jakiej został opublikowany. Przy wspomnianej rozmowie na czacie — pracownik firmy ani słowem nie powiedział o opcji, którą wspomniał jeden z komentujących wpis. Przy składaniu zamówienia najwyraźniej obecnie trzeba zaznaczyć chęć dodatkowego zapakowania. Stosowna opcja widoczna jest w koszyku, tuż pod zamawianiem na prezent:

Produkt zostanie dostarczony w opakowaniu, które ujawnia jego zawartość. Aby go ukryć, wybierz opcję Wyślij w opakowaniu Amazon.

Przyznam szczerze, że spotkałem się z tym pierwszy raz w ich sklepie. Wychodzi na to, że jest to moje niedopatrzenie, ale na kilkadziesiąt wcześniejszych zamówień – nigdy wcześniej takiej z niej nie korzystałem, bo nie było takiej potrzeby. Trudno więc nie uznać, że to moja wina, ale dla Amazona to bez znaczenia, skoro konsultant i tak zaoferował kilkanaście Euro zwrotu? Szkoda, że wówczas o tym nie wspomniał, ale może też po prostu nie wiedział ;-)

Z ciekawości też przejrzałem inne produkty – mój zakup był chyba tym najbardziej pechowym. Bo w żadnym innym takiej sekcji nie było (autor wspomnianego komentarza wspomniał że najczęściej widział to przy dyskach zewnętrznych i routerach – przejrzałem kilka, bez skutku) — także zamawiając z Amazonu uważajcie i zwracajcie na to uwagę, jeżeli nie chcecie niespodzianki. Niekoniecznie miłej. Choć prawdopodobnie w każdej innej sytuacji – poza zdziwieniem – byłoby to zupełnie bez znaczenia. Bo przecież i tak pudełko wyrzuciłbym chwilę później, a listu przewozowego nawet nie próbowałbym odklejać, bo i po co.