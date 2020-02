35 lat od debiutu wracają „Amazing Stories”

Powracająca po 35 latach od premiery pierwszej serii antologia „Amazing Stories” doczekała się nareszcie właściwego zwiastunu. Apple zapowiadało debiut tego serialu już od dawna, a tytuł był wymieniany wśród kluczowych produkcji platformy Apple TV+ od samego początku, gdy tylko ją ogłoszono. Seria NBC z lat 80. cieszyła się sporą popularnością, a Apple z pewnością podjęło się realizacji tej produkcji także ze względu na jej familijny charakter. To jest coś, w co Apple inwestuje i promuje od samego początku. Warto dodać, że Apple zabezpieczyło dla siebie prawa do marki już w 2017 roku, gdy doszło do pierwszego porozumienia.

Za „Amazing Stories” oprócz Stevena Spileberga odpowiadają Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt oraz David H. Goodman. Eddy Kitsis i Adam Horowitz są showrunnerami serii pilnując spójności i czuwając nad całością. W serialu wystąpili Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander oraz Robert Forster, który niedługo po udziale w produkcji zmarł.