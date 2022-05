Amazfit T-Rex 2 - zegarek, który sprawdzi się w każdych warunkach

Nowe urządzenie wearables od Amazfit zostało wyposażone w system GPS idealny do zastosowań outdoorowych, który poradzi sobie nawet w wyjątkowo trudnych warunkach, wykorzystując podwójne pasmo i 5 systemów satelitarnych oraz 10 ATM wodoodporności. To wszystko sprawia, że jest to idealny zegarek dla poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu i entuzjastów nawet najbardziej ekstremalnych sportów.

T-Rex 2 posiada funkcje nawigacji w czasie rzeczywistym i śledzenia podróży. Amazfit twierdzi, że dzięki temu nowy smartwatch pomaga użytkownikowi w odkrywaniu nieznanego terenu. Warto zaznaczyć, że urządzenie korzysta również z funkcji nawigacji z bezpośrednim powrotem, pokazując najkrótszą prostą linię powrotu do początku podróży. Wbudowany wysokościomierz barometryczny i kompas to również funkcje, o których warto wspomnieć - szczególnie przydadzą się tym, którzy chcą zdobywać szczyty. Dzięki nowej funkcji importowania tras, użytkownicy mogą importować wstępnie wybrane trasy i podążać nimi za pomocą smartwatcha.

Źródło: Amazfit

Dodatkowo, dzięki dwuzakresowemu pozycjonowaniu i obsłudze pięciu systemów nawigacji satelitarnej, Amazfit T-Rex 2 może skuteczniej redukować zakłócenia środowiskowe, a także osiągnąć większą szybkość wyszukiwania i dokładniejsze pozycjonowanie.

Funkcje zdrowotne, bateria i tryby sportowe

Smartwatch dla sportowców, którzy będą z niego korzystać głównie poza domem, musi posiadać świetną baterię. Pod tym względem T-Rex 2 zdecydowanie nie zawodzi, bowiem podobnie jak w przypadku innych urządzeń Amazfit, bateria jest wystarczająco wydajna, aby działać nawet przez 24 dni. T-Rex 2 oferuje również ponad 150 trybów sportowych, w tym triathlon, polowanie, wędkarstwo, golf i surfing. Dzięki klasie 10 ATM, zegarek jest odporny na ciśnienie wody odpowiadające głębokości do 100 m, przez co przyda się użytkownikom podczas surfowania lub pływania.

Źródło: Amazfit

T-Rex 2 oferuje również monitorowanie tętna, saturacji i poziomu stresu - dodatkowo wszystko w tym samym czasie, a na koniec zegarek wyda spersonalizowaną ocenę. Dzięki funkcji łatwego pomiaru jednym dotknięciem użytkownicy Amazfit mogą również zmierzyć cztery różne wskaźniki stanu zdrowia - tętno, saturację, poziom stresu i częstość oddechów - w ciągu zaledwie 45 sekund.

Data premiery i cena

T-Rex 2 to smartwatch, który jest przystosowany do pracy w temperaturach do -30°C i jest odporny na temperatury od -40°C do +70°C. Smartwatch został wyposażony w kolorowy ekran HD AMOLED o przekątnej 1,39 cala z obsługą Always On Display. Amazfit T-Rex 2 trafi do sprzedaży już 10 czerwca 2022 roku i będzie dostępny w cenie 1199 zł.

Źródło: Amazfit