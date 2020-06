Allegro chce wejść na giełdę

Jak podaje Puls Biznesu, powołując się na informacje Bloomberga, właściciele Grupy Allegro rozpoczęli współpracę z firmą doradztwa finansowego i zarządzania aktywami – Lazard, która miałaby pomóc we wprowadzeniu ich biznesu na polską giełdę. Rozmowy są jeszcze na wstępnym etapie i nie ma obecnie żadnych konkretnych informacji kiedy mogłoby to nastąpić. Nie jest to jednak nic dziwnego, fundusze private equity na takim podejściu opierają swój model biznesowy. Kupują perspektywiczne firmy, rozwijają je przez kilka lat, a później chcą je sprzedać, często wielokrotnie drożej.

Nie inaczej może być w przypadku Grupy Allegro. Wedle pojawiających się informacji, wycena Allegro oscyluje obecnie w okolicach 10 mld euro, czyli grubo ponad 40 mld PLN. Sama oferta pierwotna (tzw. IPO) miałaby być warta 2 mld euro (8,9 mld PLN po dzisiejszym kursie), co czyniłoby ją największym IPO w tym roku w Europie i największym w historii naszej giełdy. Do tej pory miano to dzierży oferta akcji PZU, która w 2010 roku sprzedała na rynku akcje warte 8 mld PLN.

Przy takiej wycenie Allegro z miejsca stałoby się najdroższą spółką notowaną na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie miano to dzierży CD Projekt, który przy dzisiejszym kursie akcji (407,1 PLN) wyceniany jest na nieco ponad 39 mld PLN. Nie jest jednak powiedziane, że Allegro faktycznie na tyle wyceni swoją spółkę i że inwestorzy będą chętni tyle za nią zapłacić. Grupa Allegro działa w bardzo konkurencyjnej branży i choć obecnie jest dominującym podmiotem na polskim rynku, to nie oznacza, że tak będzie zawsze. W tej samej branży działa między innymi Amazon, który robi zakusy na nasz rynek e-commerce już od jakiegoś czasu. Z drugiej strony sprzedaż w internecie będzie tylko rosła, a Allegro już wcześniej udowodniło, że nie boi się zagranicznej konkurencji.