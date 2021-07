Akumulator MagSafe doładuje bezprzewodowo iPhone, za jedyne 499 PLN

Akumulator MagSafe – 499 PLN za 1460 mAh…

Dodatkowa bateria Apple jest genialna w swojej prostocie. Wystarczy ją przyłożyć do smartfona i dzięki wbudowanym magnesom z MagSafe automatycznie usadowi się na swoim miejscu i rozpocznie ładowanie smartfona. Żadnych przycisków, żadnych gniazd do podłączania zasilania, wszystko szybko i prosto dzięki bezprzewodowemu ładowaniu. Jedyne czego potrzebujecie to aktualizacja oprogramowania systemu iOS do wersji 14.7, która powinna pojawić się na dniach (czas dostawy akumulatora MagSafe to 5-7 dni roboczych).

Na tym jednak zalety tego akcesorium się kończą, akumulator o pojemności zaledwie 1460 mAh został wyceniony na bagatela 499 PLN (99 USD w USA), co z pewnością nie jest niską kwotą. Co więcej jego pojemność wystarczy zaledwie na doładowanie baterii w telefonie. iPhone 12 ma baterię o pojemności 2815 mAh, czyli niemal dwukrotnie więcej niż akumulator MagSafe. Co więcej moc ładowania z dodatkowej baterii jest mizerna, to zaledwie 5 W. Chyba, że do baterii podłączycie zasilacz o mocy min. 20 W, wtedy prędkość ładowania wzrośnie do 15 W, a przy okazji uzupełnicie energię zarówno w smartfonie, jak i w dodatkowej baterii. I pozostawicie wolny port w smartfonie, bo w takim przypadku dodatkowy akumulator służy jako bezprzewodowa ładowarka.

To wszystko sprawia, że akumulator MagSafe może przydać się w zasadzie tylko tym, którym wbudowana bateria nie wystarcza na cały dzień aktywności, szczególnie np. posiadaczom iPhone’a 12 Mini. Zapewnimy sobie dzięki temu o około 50% więcej czasu pracy, co w pewnych sytuacjach może mieć spore znaczenie. Wszyscy inni raczej nie będą skłonni wydać 499 PLN.