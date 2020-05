Czy aktualizowanie Androida w telefonach powinno być wymuszane przez państwo?

W praktycznie wszystkich wpisach, w którym autor, bądź ktoś z komentujących, porówna urządzenia na iOS do tych na Androidzie, zawsze w dyskusji pojawia się jeden argument, którego nikt nie jest w stanie zbić. A brzmi on: iOS jest lepszy, bo Apple zapewnia mu długoletnie wsparcie aktualizacjami. I jest to ze wszechmiar prawda – najnowszy iOS 13 może zainstalować nawet osoba z iPhonem 6s sprzed 5 lat. Czy to przedłuża żywotność urządzeń? I tak i nie. Z jednej strony – są na pewno osoby wciąż używające Galaxy S6/S7, które swoje premiery miały właśnie w tamtym okresie i nic nie robią sobie z braku wsparcia. Z drugiej, nie można spierać się, że są one pozbawione części nowych funkcji Androida (np. tryb ciemny), a ich urządzenia są podatne na każdą lukę, jaka zostanie znaleziona w Androidzie 7/8. Co więcej, sytuacja w której urządzenie inne niż Apple otrzymuje regularne wsparcie i 2 kolejne wersje systemu przez chociażby 2 lata jest rzadkością. Na rynku nie ma jeszcze Galaxy A41 a mój A40 już wpadł w dział „aktualizacji kwartalnych”, a Android 10 jest dla niego niczym Yeti – wszyscy o nim mówią, ale nikt nie widział.

Jak zmusić producentów do dbania o wypuszczone na rynek sprzęty?

Z tego też względu zacząłem się zastanawiać, co można by zrobić, by zmienić zaistniałą sytuację. Jasnym jest, że po 13 latach istnienia smartfonów na rynku konsumenci sami z siebie nie mają na tyle siły negocjacyjnej by wymusić na producentach solidne wsparcie. Jakąś tam nadzieją na zmianę był Android One mający dostać poprawki bezpośrednio od Google, ale póki co nawet Motorola zdaje się wycofywać z jego implementacji i na placu boju została tylko Nokia. Dlatego jasne jest, że jeżeli coś ma zmusić producentów do dłuższego i terminowego wsparcia, to musi być to instytucja o dużej sile nacisku.

Taka jak państwo.

I nie, nie chce tu bawić się w Trumpa i banować każdego producenta za to, że w moim mniemaniu za krótko wspiera swoje urządzenia. Uważam po prostu, że smartfony są obecnie zbyt istotną częścią naszego życia, żeby pozwolić na to, by w tak ważnym aspekcie jak zabezpieczenia polegać na „widzimisie” danej firmy. W smartfonach mamy obecnie nasze dokumenty (mObywatel), finanse (aplikacje bankowe) oraz wszystkie dodatkowe dane osobowe (social media, ProteGO). Dlatego jestem zdania, że za ich ochronę powinno odpowiadać prawo wprowadzone na poziomie krajowym, bądź lepiej – na poziomie Unii Europejskiej. Organ ten już raz pokazał, że potrafi skłonić firmy do kooperacji (przy wprowadzeniu standardu ładowania po USB), więc nie widzę problemu, by stało się to ponownie. Regulacje dla producentów byłyby proste – jeżeli chcesz sprzedawać na naszym terytorium, musisz:

zapewnić w wyznaczonym okresie (np. przez 3 lata) coroczne aktualizacje systemu operacyjnego i comiesięczne, jeżeli chodzi o poprawki bezpieczeństwa

informować konsumentów o tym, ile czasu dany model będzie wspierany

Takie prawo miałoby w moim bardzo istotny wpływ na cały rynek smartfonów.