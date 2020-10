Najlepsze we wczorajszej prezentacji były dodatki do iPhone’a. I ich chore ceny

Apple jak zwykle szaleje z cenami akcesoriów, ale tym razem już… delikatnie przesadzili?

Apple przyzwyczaiło nas do chorych cen swoich produktów — więc z jednej strony nie powinniśmy być specjalnie zaskoczeni. W końcu pleciona opaska solo loop do zegarka kosztuje 449 złotych, o niesławnych kółkach do Maca Pro nie wspomnę. Ale patrząc na koszta nowych akcesoriów MagSafe naprawdę trudno mi się nie zaśmiać. O ile sama ładowarka MagSafe wyceniona jest… po prostu w porządku (199 złotych), cena etui na nikim nie robi wrażenia bo zawsze kosztują krocie (zwykle było to 199 złotych — dla nowego modelu to 249 złotych za silikonowy wariant), to jednak patrząc na skórzany portfelik nie potrafię się nie zaśmiać. Przywodzi mi na myśl jedne z najbardziej tandetnych etui z Aliexpress, a Apple liczy sobie za niego 299 złotych. No ale wiecie, skórzany, oryginalny, z logiem prestiżowej firmy, no i ma magnesik. Dotychczas akcesoria z Aliexpress magnesiku nie miały, ale jestem przekonany że kwestią najbliższych dni/tygodni jest zalanie rynku podróbkami tego typu akcesoriów. Może nie wszystkie będą skórzane i logo nie będzie idealnie wyśrodkowane, ale zakładam że trzeba będzie zapłacić do 20 złotych. A przy dobrych wiatrach — uda się zamknąć w dolarze i darmowej wysyłce ;-).