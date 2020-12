To stanik? To torebka? Nie, to internet nabija się z nowych słuchawek Apple

Wczoraj Apple zaprezentowało swoje pierwsze słuchawki wokółuszne. Niby nie powinno być to jakieś wielkie wydarzenie, gdyż wiele firm posiada takie w swojej ofercie. Tradycyjny „problem” Apple polega jednak na tym, że tak jak w przypadku innych swoich produktów estetyka Airpods Max można uznać za… wyróżniającą się. Dotyczy to zarówno samych słuchawek jak i opakowania, które ma je chronić. Jeżeli dodamy do tego wysoką cenę, która w Polsce wyniesie 2800 zł, nietrudno przewidzieć, że reakcja internetu może być jedna.

Najlepsze memy z Apple Airpods Max

Jeżeli popatrzymy, jak internet zareagował na Airpodsy, od razu rzuci się nam w oczy to, że części osób nie przypadł do gustu wygląd samych słuchawek. Kiedy ja zobaczyłem je po raz pierwszy, nauszniki przypominały mi (i dalej przypominają) przerośnięte Apple Watche. Jak jednak widać, niektórzy mają inne skojarzenia. I nie da się im nie odmówić słuszności.

Dużo więcej uwagi nowe słuchawki uzyskały jednak w swojej złożonej formie. Dla wielu kojarzą się one po prostu z damską torebką. Może Apple powinno pomyśleć o jakichś dodatkowych kieszeniach w etui.

Teraz przechodzimy do mniej oczywistych skojarzeń. Jak się okazuje, Apple może zrewolucjonizować kolejną branżę, czyli modę damską.

Jak się okazuje, Airpodsy Max są też bardzo przydatne. Wybraliście się w długą podróż i zapomnieliście opaski na oczy do spania? Nic straconego – Apple i tu znalazło rozwiązanie.

I na koniec porównanie, które sprawia, że nie jestem już w stanie patrzeć na nowe Airpodsy w inny sposób.

Teraz jednak przechodzimy do tego, co zwróciło największą uwagę, czyli cena Airpods Max. Ustawiona na prawie 3 tys. zł sprawia, że nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na nowe słuchawki, a więc ich noszenie będzie oczywistym symbolem statusu.

Dalej mamy oczywiście porównania z innymi dostępnymi na rynku słuchawkami.