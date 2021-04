Uważajcie na AirDropa. Przez usługę Apple może wyciec Wasz numer telefonu i adres e-mail

W 2018 roku niektórzy użytkownicy iPhonów doświadczyli dość dziwnego zjawiska, które polegało na losowym otrzymywaniu na swoje iPhony zdjęć o charakterze seksualnym. Działo się to na przykład w środkach komunikacji, takich jak metro czy samolot, a fotki wysyłane były z innych iPhonów znajdujących się w niedużej odległości. Zdjęcia docierały do nadawcy zanim ten zdążył je odrzucić. Wtedy najlepszą metodą obrony było zamknięcie AirDropa wyłącznie na kontakty. Niby nic takiego, ale jednak odbiło się to w sieci dużym echem.

Naukowcy z niemieckiego Technische Universität Darmstadt odkryli właśnie, jak sami mówią – „poważny wyciek prywatności” AirDropa. Istnieje niebezpieczeństwo przekazania w ten sposób nieznajomemu zarówno numeru telefonu, jak i adresu e-mail użytkownika iPhona, oczywiście bez jego pozwolenia. Wystarczy żeby haker posiadał urządzenie potrafiące połączyć się z siecią WiFi oraz jakiś applowski sprzęt z otwartym AirDropem.