Dzięki AI będziesz bogaty i szczęśliwy. Sam zobacz

Sztuczna inteligencja będąca na szczycie grupy i dzieląca zasoby według własnego modelu sprawiedliwości społecznej osiąga lepsze wyniki w kontekście zadowolenia badanych, niż na przykład Stany Zjednoczone. DeepMind był w stanie zrobić to tak, że każdy coś miał i był z powodu tego zadowolony. Gdy będziemy uniezależnieni od ludzkiej pracy w zakresie wytwarzania dóbr, może to być podstawa modelu społecznego.

Seria eksperymentów prowadzonych przez google'owskie DeepMind wskazała, że sieć neuronowa była w stanie podzielić zasoby w możliwie jak najbardziej sprawiedliwy sposób. Każdy uczestnik uczestniczył w czymś, co nazwano "grą dóbr publicznych". W każdej rundzie mieli do wyboru: zachować darowiznę lub wnieść wybraną ilość umownej waluty do tzw. "funduszu zbiorowego". Następnie zwracano je graczom w ramach różnych schematach redystrybucji dóbr: za pomocą ludzkich systemach ekonomicznych oraz jednego dodatkowego schematu stworzonego całkowicie przez SI, zwanego Human Centered Redistribution Mechanism (HCRM). Następnie każdy z uczestników miał wskazać, który system najbardziej mu się podoba.

Następnie przetestowano różne systemy libertariańskie i egalitarne. Te zazwyczaj dzieliły te pieniądze w zależności od tego, ile kto wniósł do funduszu. Natomiast AI postanowiła zrobić to inaczej: HCRM starał się wyrównać nierówności w dochodach poprzez rekompensatę w postaci proporcji ich wkładu w stosunku do posiadanego majątku. Idąc dalej - system stworzony przez AI był progresywny - wspierał osoby, które zaczęły grę w gorszej sytuacji majątkowej kosztem osób z wyższym początkowym "majątkiem". Metoda ta różni się od wszystkiego, co próbowano stworzyć dotychczas, także za pomocą AI. Wytworzono coś, co maksymalizuje "cel demokratyczny", projektując politykę, w której to ludzie ją wybierają jako coś najbardziej do nich przemawiające.

W przyszłości to AI zadecyduje o tym, ile dostaniesz ze wspólnego koszyka

Ludzie narzekają, że różne systemy tworzone przez ludzi, mają wewnętrzne "nieuświadomione uprzedzenia". AI nie można oskarżać o takie uprzedzenia, bo jest sztucznym tworem. No... prawie nie można. Co powiecie o tym, że wykrywanie twarzy działa gorzej w przypadku osób o ciemniejszym kolorze skóry? Między innymi dlatego, że wszelkie modele są trenowane głównie z udziałem zdjęć białych osób. Badacze uważają, że AI, która stworzyła najbardziej demokratyczny model dystrybucji dóbr - od takich uprzedzeń jest wolna. Ciekawe, jednak mam kilka wątpliwości w tej sprawie. Nie wiadomo, czy ten model byłby w stanie zadowolić więcej osób - na razie przeprowadzono próby na zbyt małej ilości uczestników, by powiedzieć coś więcej. Nie przekonuje mnie również to, że z automatu osoby o wyższym majątku zostały nieco "ścięte" przy okazji redystrybucji dóbr. W sumie jednak wystarczyłoby, aby one bardziej solidarnie dzieliły się swoimi dobrami.

Doczekujemy powoli czasów, w których AI będzie mówiła nam nie tylko: "co oglądać", ale i jak szczęśliwie żyć. Redystrybucja dóbr - wygląda na to, że sztuczna inteligencja daje sobie z tym radę. Ale czy będzie w stanie zadowolić każdego? Czy nie stworzy swego rodzaju antyutopii, w której systemem będzie można manipulować?

Jest to odrobinę przerażające, ale nieuchronne. AI w końcu nas wyręczy w wielu rzeczach, roboty również. Będziemy potrzebowali sprawiedliwego systemu - tylko czy ten jest najlepszy? Mam do niego ogromną rezerwę.