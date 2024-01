Takie odkrycie zdarza się bardzo rzadko. Kosmos może odpowiedzieć nam na ważne pytania!!

Astronomowie dokonali naprawdę przełomowego odkrycia, które zrewolucjonizuje nasz stan wiedzy na temat egzoplanet i ich formowania. Naukowcy wykryli unikalny układ planetarny wokół gwiazdy HD88986, zawierający rzadko spotykaną małą, zimną egzoplanetę oraz jej masywnego zewnętrznego towarzysza. To odkrycie rzuca nowe światło na powstawanie planet takich jak Ziemia.

Planeta HD88986b ma rozmiary i masę znajdujące się pomiędzy Ziemią a Neptunem. Jej orbita wokół macierzystej gwiazdy trwa 146 dni, co jest najdłuższym znanym okresem orbitalnym wśród małych egzoplanet. Naukowcy zwracają uwagę, że większość dotychczas odkrytych planet tego typu ma krótsze orbity, zazwyczaj nieprzekraczające 40 dni. Dla porównania, Merkury, najbliższa Słońcu planeta naszego Układu Słonecznego, potrzebuje 88 dni na pełne okrążenie swojej orbity. Dlatego długie orbity, takie jak ta odkryta dla HD88986b, pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób planety formują się i ewoluują.

Odkrycie to zostało dokonane dzięki międzynarodowej współpracy naukowców, w tym pracy Nedę Heidari z Institut d'astrophysique de Paris (IAP) oraz Thomasa Wilsona z University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Zastosowano wysoko precyzyjny spektrograf SOPHIE w Obserwatorium Haute-Provence we Francji, aby wykryć HD88986b przy użyciu metody analizy prędkości radialnych. Dodatkowe dane pochodziły z teleskopów TESS (NASA) i CHEOPS (ESA), które pomogły zespołowi naukowców oszacować średnicę planety na około dwukrotnie większą niż średnica Ziemi.

Znaczenie tego odkrycia wykracza poza samą znajomość nowej planety. HD88986b może dostarczyć cennych informacji na temat formowania się i ewolucji planet, ze względu na jej szeroką orbitę i niewielką utratę masy spowodowaną promieniowaniem ultrafioletowym gwiazdy macierzystej. Oznacza to, że planeta mogła zachować swój pierwotny skład chemiczny, co jest kluczowe w kontekście naszej wiedzy dotyczącej formowania się planet. Dzięki temu możemy nieco zaktualizować naszą wiedzę na temat najdalszych dziejów naszej planety.

Duży, masywny towarzysz

Oprócz HD88986b zespół odkrył również drugiego, zewnętrznego towarzysza w układzie HD88986. Ta egzoplaneta jest znacznie większa, ponad 100 razy większa od masy Jowisza. Jej orbita jest szczególnie długa, a dokładne badanie jej właściwości wymaga dalszych obserwacji.

Thomas Wilson z University of Warwick podkreślił, że HD88986b jest jedną z najlepiej zbadanych małych, zimnych egzoplanet, otwierającą nowe możliwości dla badań jej atmosfery i potencjalnych podobieństw do Ziemi. Projekt ten wykorzystał dane z ponad 25 lat obserwacji, łącząc wiedzę i zasoby z różnych teleskopów i satelitów, w tym danych z satelity ESA Gaia i teleskopu Keck na Hawajach.

Odkrycie HD88986b stanowi ważny krok w poszukiwaniu planet podobnych do Ziemi, szczególnie w kontekście nadchodzącej misji teleskopu kosmicznego PLATO, w której Uniwersytet Warwick odgrywa kluczową rolę. Badanie to — opublikowane w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics — może doprowadzić ponadto do odkrycia kolejnych egzoplanet.