AGH uruchomiło najszybszy superkomputer w Polsce, 105. na świecie

Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła swój trzeci i jak do tej pory najwydajniejszy superkomputer w Polsce - Athena. Jest to w tej chwili 105. superkomputer na świecie pod względem wydajności i 9. pod względem efektywności energetycznej.

AMD EPYC i NVIDIA A100

Cyfronet, instytut będący częścią Akademii Górniczo-Hutniczej, do tej pory obsługiwał dwa superkomputery - Ares (wydajność 3,5 PFLOPs) i Prometheus (2,7 PFLOPs). Jednak najnowszy model - Athena to całkowicie inna liga wydajnościowa. Teoretyczna szczytowa wydajność tego superkomputera to 7,7 PFLOPs (petaflopsów), czyli więcej niż Ares i Prometheus razem wzięte. Faktyczna wydajność jest jednak nieco mniejsza, w standardowo stosowanym teście Linpack, który ustala kolejność na liście Top 500 najszybszych superkomputerów na świecie, Athena osiągnęła 5,05 PFLOPs co plasuje ją na 105. pozycji na świecie.

Jest jednak inny aspekt, który stawia ten klaster obliczeniowy na jeszcze lepszym miejscu. Całość zużywa maksymalnie 146,5 kW, co biorąc pod uwagę maksymalną wydajność obliczeniową, stawia ten superkomputer na miejscu nr 9 na liście Green 500. Skupia ona najbardziej efektywne energetycznie komputery na świecie. To świetne osiągnięcie biorąc pod uwagę obecna sytuację związaną z cenami energii. Athena składa się z 48 serwerów z procesorami AMD EPYC 7742 (64 rdzenie, taktowanie 2,25 GHz), co w sumie przekłada się na 47616 rdzeni obliczeniowych. Jednak najwięcej mocy obliczeniowej zapewniają karty obliczeniowe GPGPU - NVIDIA A100, których mamy tutaj 384. Każda z takich kart posiada 6912 rdzeni CUDA i 40 GB bardzo szybkiej pamięci HBM2 (przepustowość 1,6 TB/s), zapewniając moc obliczeniową na poziomie 9,7 TFLOPs'a. Układ GPU będący sercem karty A100 produkowany jest przez TSMC w litografii 7 nm i to właśnie dzięki nim, Athena jest tak wysoko w rankingu Green 500.

Superkomputery obsługiwane przez pracowników Cyfronetu w AGH są wykorzystywane do przeprowadzania różnego rodzaju obliczeń naukowych z takich dziedzin jak medycyna, farmakologia, biologia, chemia czy fizyka. Athena świetnie nadaje się również do ćwiczenia aplikacji uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, które również rozwijane są w ramach sieci naukowej AGH. Według przedstawicieli uczelni, bezpośrednim efektem działania superkomputera będą nowe artykuły i opracowania naukowe, patenty, a w dalszej perspektywie nowatorskie rozwiązania, które mogą być podstawą dla powstawania nowych rozwiązań w gospodarczych. Miejmy nadzieje, że tak faktycznie się stanie.