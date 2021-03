Nowa funkcja pakietu Adobe pozwoli powiększać zdjęcia jak w CSI

Myślę że każdy z nas oglądał seriale, których bohaterowie bez mrugnięcia okiem potrafili z obrazu prosto z najgorszej jakości kamery przemysłowej odczytać cuda. Narzędzia którymi dysponowali zdolne były powiększyć obraz, wyostrzyć obraz, a wszystko to bez jakiejkolwiek straty jakości. Kto korzysta z narzędzi do edycji zdjęć ten wie, że to tak nie wygląda. Photoshop oferuje kilka opcji związanych z powiększaniem grafiki, ale nawet jeżeli coś tam poprawi i wygładzi, daleko mu do spektakularnych efektów znanych z seriali. Ale wszystko zmierza ku lepszemu – o czym mogą już teraz przekonać się użytkownicy najnowszej wersji Adobe Camera Raw (13.2).

Powiększanie zdjęć przy zachowaniu ich jakości. Nowa funkcja Adobe Camera Raw robi wrażenie

Najnowsza opcja Adobe Camera Raw nazwana została Super Resolution i, jak sama jej nazwa wskazuje, skupia się na powiększaniu zdjęć. W oficjalnym wpisie na stronie Adobe czytamy:

Powiększanie zdjęcia często skutkuje rozmyciem szczegółów, ale Super Resolution ma asa w rękawie: zaawansowany model uczenia maszynowego wyszkolony na milionach zdjęć. Wspierany przez ten obszerny zestaw treningowy, Super Resolution potrafi powiększać zdjęcia, zachowując czyste krawędzie i zachowując ważne szczegóły.