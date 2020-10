Adobe poszalało. Najważniejsze nowości ogłoszone na konferencji MAX 2020

Adobe to firma która budzi skrajne emocje. Jedni ją uwielbiają, inni nie potrafią spojrzeć z powagą na ich poczynania — wpadki, jakość produktów nierzadko pozostawiająca co nieco do życzenia, brak innej opcji niż subskrypcja dla nowej wersji ich produktów. Jest sporo "ale", ale nie zmienia to faktu, że firma wciąż pozostaje jednym z najważniejszym w branży kreatywnej. Ich narzędzia cieszą się niesłabnącą popularnością, a coroczna konferencja Adobe MAX daje nadzieję na moc nowości. I tych wczoraj nie zabrakło!