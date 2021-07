Activision Blizzard pozwane za fatalne traktowanie kobiet. Wśród oskarżeń: molestowanie i nękanie

W pozwie Activision Blizzard oskarżane jest o nękanie, nierówne traktowanie, utrudniane awansy, molestowanie — a im dalej w las, tym oskarżenia robią się jeszcze poważniejsze. W pozwie poruszono także temat jednej z pracownic, która odebrała sobie życie. Przed jej śmiercią pracownicy firmy mieli pokazywać jej nagie fotografie podczas świątecznego przyjęcia. W Activision Blizzard ma panować kultura, niczym w uniwersyteckich bractwach (ang. frat boy culture). Na porządku dziennym miało być spożywanie alkoholu w przesadzonych ilościach, molestowanie współpracownic, a także niewybredne żarty na tematy takie jak gwałt.

Jakie są oczekiwania przedstawione w pozwie? Przede wszystkim: zapewnienie przez korporację odpowiednich mechanizmów ochronnych, które sprawią że więcej podobne sytuacje się nie powtórzą. Ponadto walczą także o podwyżki by zrównać płace z kolegami — a także wyrównanie wsteczne.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja w gamedevie — i najwyraźniej niewiele się w tym temacie zmienia. I jeżeli myślicie, że chodzi wyłącznie o dalekie firmy, to nic z tych rzeczy. Na Twitterze dziś trafiłem na co najmniej kilka dyskusji, w których także Polki narzekały na złe traktowanie w tej branży – przez co zdecydowały się z niej zrezygnować.

Ty tez? Jezu. Gamedev to jedyna branża, w której pracowałam, gdzie żałowałam ze jestem kobietą. Mam nadzieję, że babeczki, które zostały, powalczą o swoje. — Natalia Dołżycka (@ndolzycka) July 22, 2021

…za kilka tygodni premiera Diablo II Resurrected – czy do tego czasu ktoś jeszcze będzie o tym pamiętał?

Źródło