Ekran w notebooku jest matowy, ale posiada warstwę dotykową, dzięki czemu czasami można posłużyć się palcem zamiast kursorem. Dzięki matowej powłoce odciski palców nie są aż tak bardzo widoczne, a do jakości samego wyświetlacza nie można mieć żadnych zarzutów. Matryca IPS spełnia swoją rolę, kąty widzenia są bardzo dobre, a sam ekran jest też wystarczająco jasny, nie ma problemów przy pracy nawet w słoneczny dzień.

Generalnie Acer Swift 5 pod względem technicznym jest całkiem udaną konstrukcją, jest sztywny w dobrym tego słowa znaczeniu, zawias górnej pokrywy jest bardzo stabilny, a klawiatura i touchpad pozwalają na w miarę wygodną pracę, nie licząc jakichś mniejszych niuansów, o których wspomniałem powyżej. To bardzo poprawna konstrukcja i widać, że została dopracowana w porównaniu do zeszłorocznego modelu.

Acer Swift 5 – wydajność

Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej byłem ciekawy wydajności nowych procesorów bazujących na architekturze Ice Lake i litografii 10 nm. Intel w tych układach zmienił całkiem sporo i oczekiwania też były dosyć wysokie, szczególnie pod kątem wbudowanej grafiki. Egzemplarz, który otrzymałem do testów nie ma co prawda topowego układu z rodziny Core i7, ale Core i5-1035G7 to więcej niż przyzwoita konstrukcja z 4 rdzeniami i maksymalnym taktowaniem na poziomie 3.7 GHz w trybie turbo. Jak jednak widzicie na screenie poniżej, ten maksymalny zegar nie jest łatwo osiągnąć, pierwszy obrazek przedstawia taktowanie przy obciążeniu jednego rdzenia, a drugi przy obciążeniu wszystkich. Wtedy zegar ledwo przekracza 2 GHz, co będzie miało swoje przełożenie na wydajność.

Teoretycznie maksymalne TDP dla tego układu do 15 W, ale nawet to przy tak kompaktowej konstrukcji może być problematyczne. Nie zauważyłem jednak w przypadku tego modelu aż takich ograniczeń jak w np. w LG Gram, którego testowałem kilka miesięcy temu. Tamten model cierpiał z powodu niewydolnego układu chłodzenia, temperatura procesora rosła do 90 stopni Celsjusza, co automatycznie obcinało taktowanie. Układ graficzny Iris Plus powinien pozwolić nawet na uruchomienie jakiejś gry. Zobaczymy jak się spisuje w porównaniu do ASUSa UX433F z procesorem Core i7-8565U (max. zegar 4.6 GHz) oraz dedykowaną kartą graficzną GeForce MX 150.

W testach stricte związanych z procesorem Core i5-1035G7 wypada zaskakująco dobrze. Odstaje co prawda nieco od Core i7-8565U ale nie są to znaczne różnice, wygląda więc na to, że pomimo niższego taktowania, nowa architektura zapewnia sporo korzyści.

W testach graficznych jest oczywiście gorzej, ale pamiętajmy, że ASUS korzysta z dedykowanego GPU wyposażonego w 2 GB własnej pamięci. Intel Iris Plus jeszcze nieco w tym porównaniu odstaje, ale notuje znacznie lepsze wyniki niż Intel UHD 620 znany z poprzedniej generacji procesorów. Powinien nawiązać walkę z APU od AMD, co zamierzam niedługo sprawdzić.

Reasumując Intel Core i5-1035G7 z pewnością nie ma się czego wstydzić w porównaniu do układu Core i7 z dwóch generacji wstecz. Zapewnia więcej niż wystarczającą wydajność w typowych biurowych scenariuszach i trudno więcej wymagać od komputera, który nie waży nawet 1 kg. Większe znaczenie niż sam procesor ma zapewne zastosowany system chłodzenia, który pozwoliłby na pracę z wyższym taktowaniem przez dłuższy czas.

Dysk SSD – WDC SN520 512 GB

Acer wyposażył swojego notebooka w dysk SSD z interfejsem NVMe – Western Digital SN520, który nie jest może demonem prędkości, ale w większości przypadków będzie wystarczający. Model ten zapewnia transfery na poziomie 1700 MB/s przy odczycie oraz 1400 MB/s przy zapisie, a przy tym może pochwalić się też niezłymi wynikami przy testach dostępu losowego. Cieszy fakt, że zdecydowano się na nośnik NVMe, a nie na tańszy dysk z interfejsem SATA.

Acer Swift 5 – bateria

Acer Swift 5 wyposażony został w całkiem sensowną jak na swoje rozmiary baterię o pojemności 56 Wh, która zapewnia przyzwoity czas pracy. Nie jest to jednak 12 godzin, które producent podaje w swoich materiałach promocyjnych. W trakcie symulacji normalnej pracy z przeglądarką internetową udało mi się osiągnąć czas zbliżony do 8 godzin, co większości z nas w razie potrzeby pozwoliłoby przetrwać praktycznie cały dzień. Przy oglądaniu filmów jest nawet nieco lepiej, wynik nieznacznie przekroczył 8 godzin. Pod dużym obciążeniem zarówno CPU jak i GPU bateria znika w oczach, choć i tak udało się osiągnąć bardzo przyzwoite prawie 2.5 godziny. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy tyle notebooki pracowały bez obciążenia, a były przy tym znacznie większe ;-).

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 7h 43 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 8h 05 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, 3D Mark) – 2h 24 minuty

Naładowanie baterii do pełna, po jej całkowitym wyczerpaniu zajmuje mniej więcej 2 godziny, więc też nie jest zbyt szybkie.

Acer Swift 5 – temperatury, hałas, pobór energii

Jeśli chodzi o temperatury to nie mam tutaj większych uwag. Przy normalnym użytkowaniu cała konstrukcja robiła się ledwo ciepła. Pod dużym obciążeniem temperatura rosła głównie w lewym górnym rogu urządzenia (to tam znajduje się procesor), ale w żadnym wypadku nie można powiedzieć aby powodowała dyskomfort. Najwyższa zmierzona wartość to około 42 stopnie Celsjusza. Bardzo dobrze jest również pod względem generowanego hałasu. W czasie normalnej pracy system chłodzenia praktycznie jest niesłyszalny. Dopiero pod obciążeniem pojawia się większy szum, ale nie jest to nic specjalnie irytującego.

Pod względem poboru energii Acer Swift 5 wypada bardzo dobrze. W trybie bezczynności zasilacz pobiera około 7 W, co jest wartością bardzo skromną. W trakcie normalnej pracy jest to około 10-12 W, a pod maksymalnym obciążeniem zużycie energii nie przekracza 30 W. To świetne wyniki i tym bardziej dziwie się, że zasilacz jest taki duży i ma aż 65 W, spokojnie można by było jego moc ograniczyć, a całą konstrukcję nieco zmniejszyć.

Acer Swift 5 – podsumowanie

W ostatecznej ocenie tego notebooka najbardziej przeszkadza mi fakt, że nie wiem ile on tak naprawdę kosztuje. Niestety akurat testowanej konfiguracji dzisiaj nie da się kupić, a pewnie ma na to wpływ słaba dostępność procesorów Intela produkowanych w litografii 10 nm. Z moich szacunków wynika, że testowy model powinien kosztować około 4000-4500 PLN, co jest wartością adekwatną do jego możliwości.

Acer znacznie poprawił nowego Swifta 5 względem poprzedniej generacji, szczególnie pod kątem chłodzenia, które wcześniej było niewystarczające. Teraz radzi sobie bardzo dobrze i nie wpływa drastycznie na obniżenie taktowania i ogólnej wydajności. Nie można mieć też uwag do wyświetlacza czy reszty konfiguracji, to świetny notebook, który spełni wasze oczekiwania. Do pewnych rzeczy jak chociażby układ klawiatury trzeba się tylko po prostu przyzwyczaić.

Wydaje mi się też, że Acer powinien coś zrobić w kwestii zasilania, bo ta miniaturowa wtyczka połączona z dużym zasilaczem i jeszcze grubszym kablem nie przystoi tak kompaktowej konstrukcji. Z pewnością to kwestia do przemyślenia na kolejną generację. I jeszcze ten port USB 2.0… czy to kwestia oszczędności? W 2020 roku?

Acer Swift 5

Orientacyjna cena testowej konfiguracji: ~4000 PLN

+ cicha praca przy lekkim obciążeniu

+ bardzo kompaktowe rozmiary

+ tradycyjne umieszczenie kamery wideo

+ długi czas pracy na baterii

+ cienkie ramki wokół ekranu

+ podświetlenie klawiatury

+ możliwość ładowania z portu USB typ C

+ szybki dysk NVMe

+ dotykowa, matowa matryca

– wtyczka zasilania nie budzi mojego zaufania

– port USB 2.0 w 2020 roku, poważnie?