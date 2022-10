Masz radio w firmowym aucie (oklejonym)? Uważaj, Poczta Polska robi im zdjęcia

Abonament RTV musi opłacać każde gospodarstwo domowe i każda firma w Polsce, również za odbiorniki w samochodach - to obowiązek ustawowy. W rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej. Nie wiem jak jest teraz, ale jak sprawdzałem dokładne dane dwa lata temu - Od nowego roku wyższy abonament RTV, to na ponad 13,5 mln gospodarstw w Polsce, ponad 96% posiadało wówczas odbiornik telewizyjny lub radiowy, ale z tego zarejestrowało taki odbiornik niemal połowa z nich, a tylko 30% go regularnie opłacała. Myślę, że niewiele się do dzisiaj zmieniło w tym temacie.

Niemniej Poczta Polska uzyskała jakiś czas temu uprawnienia do ściągania abonamentu RTV i stara się to robić na różne sposoby. Pojawiły się nawet w międzyczasie głosy, by nie wpuszczać do domów listonoszy, bo ci mogą sprawdzić czy mamy taki odbiornik i czy opłacamy za niego abonament.

To więc w miarę do ominięcia dla gospodarstw domowych, gorzej z firmami, które też muszą opłacać abonament RTV, również w służbowych autach (za każde auto w swojej flocie), zwłaszcza te oznakowane czy oklejone w jakiś sposób, identyfikując tym samym jednoznacznie daną firmę.

Przekonał się o tym ostatnio jeden z czytelników serwisu Dostawczakiem.pl, który posiada takie auto firmowe, które to pracownik Poczty Polskiej sfotografował i później przysłał pismo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na brak opłat za abonament RTV do zamontowanego w nim radioodbiornika. Na piśmie tym widać umieszczone zdjęcie tego auta.

Serwis postanowił przy tej okazji dopytać już bezpośrednio Pocztę Polską - co w sytuacji, jak w takim aucie jest nieużywane lub zepsute radio? Poczta Polska odpowiedział w znanej już nam formule, iż ustawa przewiduje tu domniemanie - jest odbiornik, jest używany.

