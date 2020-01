Najpierw przyjrzyjmy się pojedynczej ofercie głosowej i internetowej, coby pokazać później, że w innej konfiguracji możemy skompletować sobie korzystniejszą cenowo ofertę łączoną – na abonament głosowy i internet mobilnym w jednym.

A więc, w abonamencie głosowym za 39,99 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych do wykorzystania w dzień i 200 GB do wykorzystania w nocy.

Jeśli chodzi o roaming w UE, możemy z niego korzystać bez limitów na głos i wiadomości, ale ramach Bonusu Krajowego, w którym po przekroczeniu 50 minut lub 50 SMS-ów w miesiącu dopłacamy 20 zł do abonamentu. Poza bonusem dostajemy transfer danych do wykorzystania w roamingu UE z limitem 3,37 GB.

Jeśli chcemy do tego dobrać internet mobilny, za 35 zł dostaniemy dodatkowe 300 GB transferu danych w miesiącu – 100 GB w dzień i 200 GB w nocy. Razem więc za 74,99 zł dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 200 GB transferu danych w dzień i 400 GB w nocy.

Oferta Lajt Mobile – No limit-L Lajt Mobile – 300 GB Razem Rozmowy komórkowe nielimitowane brak nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane brak nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane brak nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane brak nielimitowane Transfer danych 100 GB 100 GB 200 GB Transfer danych w nocy 200 GB 200 GB 400 GB Transfer danych w roamingu UE 3,37 GB brak 3,37 GB Abonament 39,99 zł 35,00 zł 74,99 zł

Korzystniej jednak będzie tutaj wychodziło skorzystanie z oferty lajtDUET, w której za dwie karty SIM (jedna do telefonu, druga do routera WiFi, jak w routerze wyczerpiemy limit transferu, można karty podmienić) zapłacimy 69,99 zł i w efekcie dostaniemy również nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz transfer danych z limitem 200 GB w dzień i 400 GB w nocy. Roaming w UE na tej samej zasadzie, co wyżej.

Aby pokazać skalę oszczędności zestawimy na koniec tę ofertę z ofertą na sam internet mobilny z podobną paczką danych do wykorzystania w miesiącu, ale bez nielimitowanej oferty głosowej u naszych operatorów infrastrukturalnych.

Oferta Lajt duetMEGA Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane brak brak brak brak Rozmowy stacjonarne nielimitowane brak brak brak brak Wiadomości SMS nielimitowane brak brak brak brak Wiadomości MMS nielimitowane brak brak brak brak Transfer danych 200 GB 250 GB 200 GB 40 GB/LTE bez końca – FUP 200/300 GB 200 GB Transfer danych w nocy 400 GB nielimitowany brak brak brak Transfer danych w roamingu UE 3,37 GB x2 brak brak brak brak Abonament 69,99 zł 59,99 zł 60,00 zł 40,00 zł 69,00 zł Abonament głosowy bez limitu na rozmowy i wiadomości 0,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 20,00 zł 39,00 zł Razem 69,99 zł 104,99 zł 115,00 zł 60,00 zł 108,00 zł

Różnice w opłatach niewielkie, ale zawartość zdecydowanie korzystniejsza w Lajt Mobile. Jedynie w Plusie wychodzi to taniej w połączeniu z ofertą głosową bez limitów na rozmowy i wiadomości, bo dzięki smartDOM zapłacicie tu razem 60 zł, ale bez nocnego transferu i z małą paczką danych w smartfonie (2 GB), a u pozostałych operatorów z „wielkiej czwórki” zapłacimy dodatkowo od 39 zł do 55 zł miesięcznie – T-Mobile – 39 zł, Orange – 45 zł, Play 55 zł.

Jeśli natomiast wystarczyłby Wam transfer o połowę mniejszy w niższej cenie, to mogę Wam polecić ofertę, z której aktualnie korzystam – nju z rachunkiem na abonament głosowy za 29 zł i na internet mobilny – nju internet dodatkowy za 19 zł. Razem płacę 48 zł za pełen no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i w roamingu UE oraz 90 GB transferu danych w miesiącu, w tym 5,09 GB w roamingu UE. No, ale do tego potrzebujecie 2 lat stażu w nju mobile. Niemniej, jeśli chodzi o nju mobile polecam się wstrzymać z decyzją, bo właśnie dostałem zaproszenie na konferencję prasową, która odbędzie się 8 stycznia, a na której mają być zaprezentowane nowości u tego operatora.