7 rzeczy, które ludzie robią w kinie i których nienawidzę

Mmmm…ale pyszne

Multipleksy mają to do siebie, że kolejki po nachosy i popcorn są praktycznie tak samo długie, jak te po bilety. Do tego dodajmy market spożywczy dwa piętra niżej i na dobrą sprawę można wejść na seans ze wszystkim. Widziałem ludzi z kanapkami i jedzeniem z diety pudełkowej. Ale najbardziej wkurzają mnie ci chrupiący przez 3/4 filmu. Ja rozumiem, że seans to fajny moment na przekąskę, ale nie wszyscy na sali powinni uczestniczyć w tej wyżerce, a efekty dźwiękowe tworzone za pomocą paczki chipsów naprawdę nie są filmowi potrzebne.

Do lekarza, a nie do kina!

Nie mam jakiejś fobii i nie uciekam 10 metrów dalej gdy widzę kogoś przeziębionego. Kiedy jest sezon na grypę, na 90% i tak coś złapię, ale kiedy męczy mnie kaszel i nie potrafię go powstrzymać, nie wybieram się do kina. Już nawet nie chodzi o zarażanie innych, ale o odgłosy dźwiękowe. Kiedy ktoś dusi się od kaszlu albo opróżnia właśnie piątą paczkę chusteczek, naprawdę nie sprawia to, że seans będzie dla pozostałych widzów przyjemniejszy. Serio.

Jesteś w kinie z dzieckiem? To się nim zaopiekuj

Często chodzę do kina z dzieckiem i niezależnie od tego ile mój syn miał lat, starałem się robić wszystko żeby i on był zadowolony, i nie przeszkadzał pozostałym widzom. Naprawdę, da się to zrobić, wystarczy tylko trochę chęci. Zwrócić uwagę żeby latorośl nie kopała fotela przed sobą, nie rzucała jedzeniem, starała się trochę pohamować krzyki i wrzaski. Filmy dla dzieciaków rządzą się własnymi prawami, ale nie oznacza to wcale, że powinno się puścić dziecko samopas i nie reagować kiedy uprzykrza seans innym.