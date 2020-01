UOKiK nie próżnuje i nakłada kolejną karę na jednego z naszych operatorów. Kara wynosi aż 50 mln zł, a klienci mogą składać na jej podstawie reklamacje na zwrot niesłusznie poniesionych opłat w okresie od 2013 do 2017 roku.

Tym razem postępowanie urzędu wszczęto w wyniku skargi klienta, którego Plus obciążał dodatkową opłatą za video streaming, mimo wykupionego pakietu internetowego.

Marek Niechciał, prezes UOKiK:

W toku postępowania potwierdziliśmy, że abonenci nie mogli w pełni korzystać z pakietu, ponieważ ponosili nieuzasadnione opłaty. Wiele osób zawierając umowę było przekonanych, że będą mogli korzystać z wykupionej transmisji danych.

UOKiK uważa, że klient wykupujący pakiet internetu 5 GB, 20 GB czy bez limitu, powinien móc korzystać zgodnie z zasadą otwartego internetu ze wszystkich stron w sieci, a więc też z tych udostępniających radio online czy treści wideo. Polkomtel jednak w swoich usługach Bezpieczny internet, Nielimitowany internet oraz Pakiet non stop, pobierał dodatkowe opłaty za korzystanie z takich stron, w wysokości 40 groszy za minutę transmisji.

Ponadto, te dodatkowe opłaty nie były właściwie oznaczone na fakturze za usługi telekomunikacyjne, znalazły się one w części – Połączenia i SMS-y wykonane w kraju, co mogło dodatkowo wprowadzać w błąd konsumentów.

Działania te Polkomtel praktykował w okresie od 2013 roku do 2017 roku, zaprzestał ich, ale i tak UOKiK nałożył na operatora olbrzymią karę w wysokości 50 634 687 zł. Dodatkowo Polkomtel zobowiązany został do opublikowania na swojej stronie internetowej oraz na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenia, podlinkowanego do powyższego rozstrzygnięcia. Decyzja nie jest prawomocna, Polkomtelowi przysługuje jeszcze odwołanie się od niej do sądu.

Co z pokrzywdzonymi konsumentami? Ci mogą powoływać się na powyższą decyzję UOKiK i złożyć reklamacje z żądaniem zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów we wspomnianym okresie.

Źródło: UOKiK.